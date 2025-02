Comune di Solbiate Olona. Affidamento con carattere d’urgenza del servizio di gestione e manutenzione del verde comunale

PROCEDURA APERTA ACCELERATA EX ART. 71 D. LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE NEL COMUNE DI SOLBIATE OLONA (VA) A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE EX D.M. N. 63 DEL 10/03/2020

La presentazione di tutta la documentazione di gara richiesta dal Bando e dal Disciplinare compresa l’offerta economica telematica firmata digitalmente, deve avvenire, a pena di esclusione, entro il termine del 13/03/2025 ore 17:00:00.

Durata stimata

Data di inizio: 01/05/2025

Durata: 3 Anni

Valore

Valore stimato al netto dell’IVA: 436885,25 euro

Documenti di gara

Per partecipare alla procedura il concorrente dovrà accedere al sito https://eprocurement.consorziocev.it/alboeproc/albo_cev