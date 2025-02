Dà in escandescenze in pronto soccorso, medici e infermieri di Cittiglio chiamano il 112

Questioni di ricette per prestazioni mediche, carte che passano di mano in mano e, alla fine, lui sbotta e si mette a urlare. Il punto è che quanto avvenuto venerdì mattina è accaduto nel mezzo di un pronto soccorso, quello di Cittiglio per l’esattezza. E le persone oggetto delle parole, che sono suonate più come una minaccia che come un’espressione di dissenso e sgarbatezza, hanno avuto medici e infermieri come obiettivo.

Un fatto che, visti i precedenti di violenza registrati contro gli operatori sanitari in tutta Italia, e di cui il Varesotto non è affatto immune, ha reso necessario l’intervento dei carabinieri.

Dopo l’allarme dato al 112 dal personale sanitario sul posto sono arrivati i carabinieri della Stazione di Laveno Mombello (Compagnia di Luino). Alla fine, i militari, dopo aver identificato l’uomo, un giovane di origini straniere, lo hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio.