Dal tornio al Kintsugi: a Varese Corsi in partenza cinque laboratori di ceramica

Tra arte, creatività e tradizione a Varese Corsi sono in partenza cinque laboratori dedicati alla lavorazione della ceramica. Dal tornio elettrico al Kintsugi in più di venti lezioni ci si potrà immergere nell’affascinante mondo dell’argilla e della modellazione manuale.

Sotto la guida esperta delle insegnanti Manuela Palmas e Maura Carcano, i corsi daranno la possibilità ai partecipanti di approfondire o scoprire l’antica arte della modellazione della ceramica. Durante le lezioni infatti, oltre ad apprendere le tecniche base della decorazione a mano, si potranno anche realizzare oggetti unici e personalizzati, stimolando così la concentrazione e l’espressione artistica.

Il primo corso in programma è “Laboratorio di ceramica: modellazione e decorazione delll’argilla”, con quindici lezioni in tre fasce orarie differenti, che si svolgeranno all’hub di Calcinate del Pesce. Qui per maggiori informazioni

A seguire, a partire sempre da febbraio sono in programma altri quattro corsi:

Restauro della ceramica con il kintsugi. Un corso dedicato all’antica arte giapponese che celebra le imperfezioni e trasforma le ceramiche danneggiate in opere d’arte uniche. Dieci lezioni da martedì 11 febbraio dalle 20:30 alle 22:30. Qui per iscriverti

Workshop di tornio elettrico (per grandi e piccoli). Cinque lezioni da martedì 11 febbraio, dalle 18:30 alle 20:00, per imparare a trasformare l’argilla in oggetti unici lavorando al tornio elettrico. Qui per iscriverti

Workshop di ceramica: esplora le diverse tecniche. Un workshop da una sola lezione sabato 15 febbraio, dalle 16:00 alle 18:00 per esplorare le diverse tecniche tradizionali e contemporanee, dalla maiolica al raku, dalla cuerda seca agli smalti speciali. Qui per iscriverti

Ceramikids: mani in pasta! 4-15 anni. Un laboratorio creativo dove i bambini dai 4 ai 15 anni potranno scatenare la loro fantasia modellando l’argilla. Quattro lezioni a partire da sabato 15 febbraio, qui per iscriverti.