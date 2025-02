Decreto lavoro 2024 e academy: Confapi Varese presenta le nuove opportunità per le PMI

“Il Decreto lavoro 2024 e Academy: le novità che creano valore per le Pmi”. È il titolo dell’incontro organizzato da Confapi Varese e Synergie che si terrà mercoledì 19 febbraio alle ore 16 a Materia il nuovo spazio libero nel borgo di Sant’Alessandro, frazione di Castronno.

Il Decreto lavoro introduce una serie di misure per imprese e lavoratori offrendo opportunità concrete per migliorare le condizioni di impiego e favorire l’incontro tra domanda e offerta. Sono tante le novità introdotte dalla nuova normativa che impattano sulla contrattazione collettiva, sul contratto a termine, sulla sicurezza sul lavoro, sugli obblighi informativi e sull’assunzione dei giovani.

Un’evoluzione che apre scenari nuovi e opportunità di cui si discuterà durante l’incontro soprattutto nell’ambito della gestione delle risorse umane nelle Pmi. Saranno trattati temi centrali come i contratti di somministrazione, le nuove disposizioni in materia di rinnovo contrattuale e le agevolazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e dal Collegato Lavoro.

UN MODELLO PER LA FORMAZIONE

Si parlerà di Academy, un modello innovativo di formazione mirata on the job. Questo strumento nasce per rispondere alle esigenze delle aziende che necessitano di personale qualificato, offrendo percorsi formativi personalizzati e finanziati.

La formazione continua rappresenta un investimento strategico per il futuro delle Pmi, e l’Academy si propone come un alleato per la crescita professionale dei lavoratori. L’evento offrirà ai partecipanti un aggiornamento normativo completo, utile per prendere decisioni strategiche consapevoli. Un’opportunità di networking, favorendo il confronto tra imprenditori e professionisti del settore. Nuove prospettive di crescita, grazie agli strumenti di formazione e supporto alle imprese.

IL PROGRAMMA

L’incontro avrà inizio alle ore 16.15 e vedrà la partecipazione di esperti del settore: Alessandra Peracchio, legal manager di Synergie Italia, offrirà una panoramica delle misure a sostegno delle imprese e dei lavoratori.

Piero Baggi, direttore generale di Confapi Varese, approfondirà i rinnovi contrattuali alla luce delle nuove normative.

Cristiano Bertelli, responsabile formazione di Risorse Italia, illustrerà il funzionamento delle Academy come modello innovativo di formazione.

Giannino Pozzi, titolare della Carrozzeria Pozzi Arturo srl, condividerà un case history aziendale di successo.

Alessandro Loro, account di Synergie Varese, parlerà della convenzione tra Confapi Varese e Synergie per il matching tra domanda e offerta di lavoro.

Amanda Bascialla, HR manager di Confapi Varese, e Davide Selle, training manager di Confapi Varese, approfondiranno il tema della formazione finanziata e dei servizi HR per la crescita aziendale.

L’evento sarà moderato da Michele Mancino, Vicedirettore di VareseNews, e si concluderà alle ore 18 con un aperitivo.

Iscrizione gratuita, posti limitati. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. Per assicurarsi un posto, è necessario compilare il modulo di registrazione.