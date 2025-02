Dreaming Team: vincere o perdere non importa se in campo c’è la solidarietà

Nel campionato Uisp “Le Gazzelle” – categoria 6-11 anni – c’è una squadra che, se i palloni sono sogni, ha già fatto più di un canestro. Non a caso si chiama Dreaming Team, la squadra dei sogni. Raccoglie le bimbe seguite dall’associazione Casa del Giocattolo Solidale, alcune delle quali fino a due anni fa non avevamo mai avuto l’opportunità di praticare attività sportiva (nella foto le giocatrici e i giocatori insieme).

Carattere distintivo della squadra è la solidarietà: alla fine di ogni partita le ragazze con la maglia rossa – che è il colore delle Dreaming Team – regalano un peluche alle avversarie. Un bel gesto all’insegna del Fair Play e dell’amicizia, che sta a testimoniare che in campo si mettono in gioco valori più forti della vittoria. I peluche sono i “cuccioli solidali” che la Casa del Giocattolo distribuisce nei negozi nel periodo natalizio per raccogliere offerte. Fondi che vengono usati, appunto, per consentire ai bambini con meno possibilità economiche di praticare sport, partecipare a gite e campi estivi, prendere parte a laboratori e tanto altro.

La Casa del Giocattolo Solidale ha aperto uno spazio ricreativo per i bambini aperto in via Merini 45 a Varese, in un locale confiscato alla criminalità organizzata che il Comune ha reso disponibile attraverso un bando alle realtà del territorio impegnate nel sociale. L’associazione ha anche a disposizione uno prato per giocare all’aperto, nel quartiere di Bregazzana.

«In situazioni di disagio economico e sociale sono indispensabili beni di prima necessità, ma al tempo stesso è necessario garantire diritti fondamentali, come il diritto al gioco – dichiara Ivan Papaleo, presidente del Casa del Giocattolo Solidale – Fare sport è importantissimo perché insegna ai ragazzi a fare squadra e a vedere un obiettivo comune. Fa bene alla salute e gli allenamenti quotidiani sono un modo per incontrarsi e trascorrere del tempo bello insieme. La nostra prima attenzione è per i ragazzi più in difficoltà, ma le nostre attività sono aperte a tutti, nel segno dell’inclusione».

«L’iniziativa dedicata alla pallacanestro è nata per sostenere il diritto allo sport, diritto non sempre garantito per tutti i bambini – continua il presidente -. Dopo questa iniziativa, le attività di questo genere da parte della Casa del Giocattolo sono cresciute e adesso diamo la possibilità di praticare anche arrampicata sportiva e avviamento alla danza classica».

La Casa del Giocattolo Solidale è sempre alla ricerca di nuovi volontari sia per le attività sportive, che per il sostegno allo studio. Per info: www.lacasadelgiocattolosolidale.it.