Educazione alimentare e ambiente: le scuole di Varese tornano a lezione da Coldiretti

Tornano anche quest’anno i progetti didattici per le scuole della provincia di Coldiretti Varese. L’iniziativa, che ha ormai sei anni – è promossa dall’associazione di agricoltori fin dal 2019 – promuove ogni anno con successo la conoscenza e l’approfondimento in materia di sviluppo sostenibile e di educazione alimentare tra le giovani generazioni.

La presentazione dell’iniziativa è avvenuta nella mattina di venerdì 18 febbraio con una conferenza stampa in Salone Estense, alla presenza del vicesindaco Ivana Perusin, dell’assessore all’istruzione Rossella Dimaggio e all’ambiente Nicoletta San Martino, del presidente di Coldiretti Varese, Pietro Luca Colombo, della responsabile Donne Impresa Coldiretti Varese Daniela Galvalisi, del direttore sanitario di ATS Insubria Giuseppe Catanoso e del direttore Igiene, alimenti e nutrizione di ATS Insubria Maria Antonietta Bianchi nonchè della presidente di Ri Hub Graziella Buglia.

Il progetto di educazione civica e ambientale da cui è nata questa iniziativa fa riferimento al Protocollo d’Intesa del Luglio del 2019 “Per la promozione delle competenze connesse alla sostenibilità nell’alimentazione, per lo sviluppo dell’economia circolare, della green economy e dell’agricoltura di precisione e digitale” firmato dal il M.I.U.R e dalla Coldiretti nazionale, e accompagnerà anche quest’anno gli studenti del Varesotto fino alla fine dell’anno scolastico, offrendo a tutte le scuole la possibilità di aderirvi: «Tra le attività preferite ci sono i laboratori – spiega Daniela Galvalisi – Tra i più gettonati dai bambini c’è quello sulla floricoltura e quello per preparare il pane. Ma ci sono anche laboratori sulle api, che mi toccano da vicino. I piccoli studenti sono attenti e partecipi, e questo ci gratifica molto».

A fare da padrone di casa dell’iniziativa Pietro Luca Colombo, uno dei più giovani presidenti di Coldiretti Italiani che ha illustrato ai piccoli studenti il progetto.

«Collaboriamo da alcuni anni al progetto di Coldiretti – ha commentato il direttore generale di ATS Insubria Salvatore Gioia – Con il laboratorio sulla piramide alimentare con cui sviluppiamo un percorso educativo fondamentale per sensibilizzare bambine e bambini sull’importanza di una dieta equilibrata e consapevole: l’educazione alimentare infatti riveste un ruolo centrale nella promozione della salute e del benessere di tutta la comunità e in particolare delle nuove generazioni».

LA CONFERENZA STAMPA? LA FANNO I PICCOLI STUDENTI

Come già avvenuto negli anni precedenti, una conferenza stampa “sui generis”: dove le domande sono state fatte più dai piccoli studenti che dai giornalisti: in Salone Estense c’erano infatti le classi della scuola paritaria Maria Ausiliatrice e della scuola Garibaldi che come al solito si sono rivelati pronti e partecipi: da “Cosa mangia il sindaco?” a “da dove vengono le api?” a “cosa vuol dire cibo spazzatura?” son state molte le domande dei piccoli, a cui i responsabili non si sono sottratti. Per la cronaca, l’assessora all’istruzione ha confessato che il sindaco mangia spesso e volentieri nelle mense dei ragazzi insieme a lei, la responsabile delle donne Coldiretti, apicultrice, ha spiegato in breve il ciclo di vita delle api, e il direttore di Ats Insubria Catanoso ha spiegato ai bambini che a volte “cibo spazzatura” è anche quello buono, se se ne mangia troppo…

Come sempre, la conclusione del percorso è prevista a fine primavera con una grande festa a Varese, per celebrare l’agricoltura e la conclusione dei progetti. L’importante iniziativa, con laboratori e agrimerenda e la possibilità di giocare tutti insieme, l’anno scorso si è tenuta ai giardini di Villa Mirabello a Varese.