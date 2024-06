L’educazione alimentare di Coldiretti fa festa a Varese con 450 bambini

Poche gocce di pioggia non hanno scoraggiato la tradizionale Festa di fine anno scolastico di Coldiretti con i bambini delle scuole di Varese.

Circa 450 alunni delle scuole primarie di Varese e dintorni si sono ritorvati nel parco di Villa Mirabello, sopra i Giardini estensi, nella mattinata di oggi, lunedì 3 giugno. Insieme hanno sperimentato, giocando, quanto appreso durante l’anno con il progetto didattico di educazione ambientale e sostenibilità promosso dalla Coldiretti nelle scuole.

Ad accogliere i bambini una dozzina di postazioni-gioco preparate con cura da oltre 20 soci del Gruppo giovani e Gruppo donne di Coldiretti, per dare vita a un divertente percorso didattico alla scoperta di forme, odori e sapori dei prodotti della terra.

«Ogni anno coldiretti incontra entinaia di bambini e insegnanti nelle scuole per contribuire all’educazione alimentare e ambientale delle giovani generazioni che sono i futuri consumatori e, in parte, i futuri lavoratori della filiera agroalimentare per coltivare insieme a loro il valore della sosteniblità e del gusto – ha detto Pietro Luca Colombo, presidente di Coldiretti Varese che ha partecipato alla mattinata di Festa assieme al direttore di Coldiretti Varese, Rodolfo Mazzucotelli.

I bambini hanno esplorato odori e qualità curative delle erbe aromatiche, assaggiato nettari e scoperto un sacco di curiosità sulle api e il loro dolcissimo miele. Tra le postazioni più apprezzate quella della pet therapy, in compagnia di due dolcissimi levrieri, la tappa del latte e il laboratorio creativo con la lana delle pecore.

All’evento hanno partecipato anchhe le assessore del Comune di Varese Rossella Dimaggio – Servizi educativi – e Nicoletta San Martino – Ambiente e sostenibilità sociale – che hanno portato ai bambini il saluto del Sindaco.

La Festa di coldiretti si è conclusa come di consueto con la merenda a base dei prodotti di Campagna Amica, consumata tutti insieme dai partecipati sul grande prato di Villa Mirabello.