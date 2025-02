Forte scossa di terremoto nel Messinese

Un terremoto di magnitudo ML 2.5 è stato registrato oggi, 7 febbraio 2025, nella zona della Costa Siciliana nord-orientale, in provincia di Messina. (immagine da emsc.eu)

La scossa è avvenuta alle 16:42 ora italiana ed è stata localizzata con coordinate geografiche 38.3970° di latitudine e 14.4520° di longitudine, ad una profondità di 4 km. In base a una valutazione preliminare dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la magnitudo si colloca in un intervallo compreso tra 4.8 e 5.3. Il sisma è stato percepito in varie località della provincia di Messina, nell’arcipelago delle Eolie e in particolare ad Alicudi e Filicudi, dove molti residenti sono usciti in strada per precauzione.

Non si hanno per ora notizie di eventuali danni causati dal sisma.