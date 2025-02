Gnocchi: “Sulla Moriggia dall’amministrazione solo annunci, nient’altro che annunci”

«Il dato economico riferito alla piscina della Moriggia è impietoso: partendo dal 2017 e arrivando al 2023, i bilanci ci parlano di una perdita 2 milioni 253mila euro per la piscina. Negli ultimi due anni 220mila euro di perdita media».

«Della necessità di mettere mano alla piscina di Moriggia si parla da quindici anni, prima con il tentativo di Guenzani, poi negli stessi programmi della giunta Cassani che parlavano di “rivisitazione per renderla più fruibile e meno costosa”. Nel programma 2021 si diceva che c’era un progetto da dieci milioni di euro che aspettava solo che vincessero le elezioni. Siamo a quattro anni di distanza e cosa abbiamo? Annunci. Annunci, uno in fila all’altro. Quanto ad annunci questa amministrazione è formidabile».

Non è però solo questione di ritardi nel concretizzare una eventuale partnership pubblico-privato.

La contestazione primaria fatta da Gnocchi è una, in particolare: «L’amministrazione non ha mai preso in considerazione di impegnare risorse per sistemare un suo asset. Si è deciso di cercare un partner privato, elemento che ha ritardato di anni. Intanto però si accendono mutui per milioni di euro per il nuovo palazzetto dello sport. Ma io dico: è come se avessi una casa che crolla e che ha bisogno di essere sistemata e invece scelgo di spendere per costruire una casa di tipo diverso. Il paradosso poi è che la casa nuova si costruisca di fronte a quella che crolla», conclude stando nella metafora.

Gnocchi rende inoltre nota la risposta ottenuta pochi giorni prima del consiglio comunale dall’assessore alle partecipate Corrado Canziani: «Al 18 febbraio l’assessore mi aveva risposto che non era stata presentata nessuna proposta».

«Di fronte a questo, OCG deve stare zitta? Noi diciamo le cose come stanno. E Se questo infastidisce, non è problema nostro» dice con una stoccata al sindaco Cassani che aveva accennato al tema in un video Instagram. «Perché siamo convinti che un buon amministratore deve mettere in fila le priorità dei cittadine, non quelle dei politici».