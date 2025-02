“Grazie a chi ha soccorso mio marito a Gazzada”

Buongiorno,

martedì 04 febbraio intorno alle 13:30 mio marito F., pensionato di 79 anni, è stato colto da un malore a Gazzada mentre era al volante della sua auto.

Vorremmo ringraziare di cuore tutte le persone che si sono fermate a prestare il primo soccorso.

In primo luogo i due ragazzi che arrivavano in senso opposto e notando la macchina incidentata sul bordo della strada, hanno fatto inversione di marcia per andare a controllare cosa fosse successo e chiamato prontamente il 112, estraendo poi F. dall’auto.

Un grazie particolare va agli altri due uomini che, vedendo mio marito a terra ed avendo esperienza di soccorsi, si sono fermati immediatamente per prestare il loro aiuto e hanno praticato il massaggio cardiaco alternandosi tra di loro.

Purtroppo, di questi ultimi non conosciamo il nome e non abbiamo un contatto telefonico, ma ci terremmo a ringraziarli personalmente. Spero possano leggere questa lettera e vogliano contattarci al numero 340 9680929 (la cognata di F.)

In quei concitati momenti è emersa tutta la bontà profonda dell’animo umano.

Persone che senza conoscere F. hanno fatto di tutto per aiutarlo. Vi siamo profondamente grati.

Grazie naturalmente anche alle forze dell’ordine, ai medici e ai paramedici dell’ambulanza per il loro intervento.

F., purtroppo, non si è mai ripreso, le sue condizioni sono apparse critiche sin da subito e lo sono tuttora.

Ma ringraziamo chi non l’ha lasciato solo in quei momenti e ha fatto tutto quello che poteva per aiutarlo.

La moglie e la cognata