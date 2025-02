“Presto, correte a prendere il defibrillatore in piazza”, intervento salvavita della polizia locale di Gazzada Schianno

Quando l’auto ha improvvisamente rallentato e, senza controllo, è uscita di strada, i due ragazzi che viaggiavano proprio dietro si sono subito accorti che qualcosa non andava. Senza esitare, hanno arrestato la loro vettura e si sono precipitati a prestare soccorso all’uomo al volante: un anziano di 80 anni, vittima di un malore improvviso mentre guidava.

La chiamata al 112 è partita immediatamente. La situazione era critica e ogni secondo poteva fare la differenza. Il servizio di emergenza, valutata la gravità della situazione, ha contattato tempestivamente la Polizia Locale di Gazzada Schianno: l’ambulanza avrebbe potuto impiegare qualche minuto di troppo, e ogni attimo era prezioso.

Gli agenti della Polizia Locale, tutti formati per l’utilizzo del defibrillatore (DAE), hanno ricevuto l’ordine di recuperare l’apparecchio situato in piazza San Bernardino a Gazzada Schianno. In pochi minuti, il dispositivo salvavita era nelle loro mani e la corsa contro il tempo continuava.

Quando gli agenti sono arrivati sul posto, l’ambulanza stava giusto sopraggiungendo. Il tempestivo intervento dei giovani soccorritori, la rapidità della Polizia Locale e la professionalità del personale medico hanno permesso di rianimare l’anziano automobilista. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Circolo, l’uomo resta in condizioni serie ma, fortunatamente, si sta riprendendo.