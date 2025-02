I nuovi incontri alla Galleria Boragno di Busto (e non solo)

Continua l’intenso programma di eventi di febbraio negli spazi della Galleria Boragno, in via Milano 4, nel centro storico di Busto Arsizio.

Ecco i prossimi appuntamenti in calendario e altre interessanti segnalazioni: domenica 9 febbraio alle 10 si terrà il secondo incontro del ciclo “Meditazione e bagno sonoro“, condotto dagli operatori olistici certificati Livia Schiavetto e Gianluca Musazzi. Un’esperienza rilassante e rigenerante per riprendere contatto con se stessi, attraverso la voce e la vibrazione del suono, prendendosi una pausa dalla frenesia del quotidiano in uno spazio calmo e presente.

Ci sono ancora posti disponibili per i due incontri restanti; l’ultimo si terrà domenica 9 marzo, sempre con inizio alle 10.

Per informazioni e prenotazioni contattare Livia Schiavetto al numero 338-6164541 tramite messaggio o Whatsapp (telefonate solo dopo le 20) o via e-mail all’indirizzo liviaschiavetto@gmail.com.

La Tango Matinée

Mercoledì 12 febbraio si svolgerà alla Galleria Boragno la prima Tango Matinée organizzata da Lola Tango ASD: una giornata speciale per imparare a ballare il tango e divertirsi anche di mattina, con lezioni individuali, di coppia o in piccoli gruppi. Le lezioni si svolgeranno esclusivamente su prenotazione,in orario da concordare.

Prosegue nel frattempo il Corso di tango argentino, ogni mercoledì dalle 20 alle 21 e dalle 21.15 alle 22.15, sempre in Galleria. È ancora possibile iscriversi. Per prenotazioni e informazioni su entrambe le iniziative contattare il numero 331-9579122.

Gli incontri alla Coop di viale Duca d’Aosta

Giovedì 13 febbraio alle 18 alla Coop Busto Arsizio di viale Duca d’Aosta torna l’appuntamento con il ciclo di incontri “La buona lettura”, accompagnato dagli aperitivi offerti dal FiorFood Cafè. L’ospite del mese sarà Fabrizio Mirabelli con il suo libro “I Longobardi. Dal mito alla storia”, edito da Etabeta.

Il successivo e ultimo incontro è in calendario il 13 marzo con Emanuela Signorini, con “Bottonuto di fragole e sangue”.

Gli incontri dell’Università Cittadina per la Cultura Popolare

Infine, mercoledì 12 febbraio alle 15 al Museo del Tessile di Busto Arsizio prenderà il via la sessione primaverile dell’Università Cittadina per la Cultura Popolare: sarà presente per un incontro introduttivo l’assessore a Identità, Cultura e Sviluppo del Territorio della Città di Busto Arsizio Manuela Maffioli, e a seguire Paolo Ferrario parlerà di “Rodolfo Enrico Crespi: il Conte magazziniere”.

I successivi appuntamenti sono in calendario mercoledì 19 febbraio con Fulvio Peletti (“L’eredità di Johann Sebastian Bach: da Mendelssohn Bartholdy ai Jethro Tull”), mercoledì 26 febbraio con Domenico D’Angelo (“Dentro la fantasia e dentro la storia: come nasce un romanzo storico) e mercoledì 5 marzo con Anna Elisa Marinoni (“Figure femminili nelle commedie di Carlo Goldoni”). Tutti gli incontri avranno inizio alle 15.30.

L’iscrizione all’Università ha un costo di 25 euro per entrambe le sessioni (primaverile e autunnale), mentre per la partecipazione a una singola conferenza è richiesto un contributo di 5 euro. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Carlo Magni agli indirizzi macbusto@libero.it o magnicarloluigi@gmail.com, o Gabriella Pargoletti al numero 327-2855358.