Il popolo della Cgil accoglie Maurizio Landini a Malpensafiere

Il popolo della Cgil si è riunito a Malpensafiere per accogliere il segretario nazionale Maurizio Landini e la proposta referendaria presentata dalla Cgil con una raccolta di 5 milioni di firme.

La Corte Costituzionale ha ritenuto validi cinque quesiti: stop ai licenziamenti illegittimi, più tutele per i lavoratori delle piccole imprese, riduzione del lavoro precario, più sicurezza sul lavoro e più integrazione con la cittadinanza italiana.

«Questo voto è importante per le crisi aziendali che stiamo attraversando e rappresenta la nostra rivolta. Con questo referendum non lasci che gli altri decidano per te».

Presenti anche i vertici provinciali di Arci, Acli, Anpi, Legambiente, Libera Varese e Arcigay.