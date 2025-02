In Fondazione Bandera a Busto gli artisti a dialogo sul colore: confine tra rappresentazione e non rappresentazione

«Un dialogo, un confronto, una contaminazione»: così Cristina Moregola per Fondazione Bandera ha introdotto gli ospiti tra le opere dell’esposizione Inesplorato confine e Il tempo danza il suo ritmo invisibile. «È la modalità di lavoro della fondazione e della galleria: diverse mostre in contemporanea e in interconnessione».

Così, domenica 16 febbraio gli spazi espositivi sono per la prima volta stati aperti al pubblico con le opere del gruppo Nuovi Lirici e di Ernesto Morales.

Nuovi Lirici, il colore

I sei artisti autori delle opere, insieme dai tempi dell’accademia, hanno compiuto la scelta di voler condividere un percorso artistico pur mantenendo la propria individualità.

Roberto Casiraghi, Alessandro Fieschi, Ayako Nakamiya, Pietro Pasquali, Rossella Rapetti, Tetsuro Shimizu hanno insieme e individualmente sviluppato i temi centrali della pittura aniconica e del colore.

Ernesto Morales, la pretesa di creare luce

L’artista Ernesto Morales, al momento esposto anche in Lettonia, ha portato una selezione di opere quasi tutte inedite realizzate negli ultimi due anni. Il suo studio si concentra sulla luce e sul tempo, dal momento che la prima è intimamente legata allo scorrere del secondo.

Morales utilizza un pigmento minerale al fine di genare movimento nello spazio: ai visitatori ha suggerito un tempo di osservazione lento per svelarsi come la luce e il colore delle tele cambiano a minime modificazioni di posizione.