La Eurotek ricomincia a correre: 3-0 a Cuneo e sesto posto

Terminato il “ciclo impossibile” che l’ha vista impegnata contro quasi tutte le big del campionato, la Uyba Volley ha ripreso la propria corsa in campionato schiantando con un netto 3-0 la Honda Olivero Cuneo nel turno infrasettimanale della A1 di pallavolo femminile.

Il match della E-Work Arena è durato appena 90′, il tempo per la squadra di Barbolini di prendere le misure alle piemontesi (che hanno iniziato bene i set), di addomesticarle e poi di staccarle nel punteggio in modo abbastanza netto. A guidare le Farfalle in attacco è la solita Rebecca Piva che va a segno con continuità (51%) per un totale di 14 punti, due in più della MVP Benedetta Sartori che mette a terra 5 muri attaccando con l’85%.

Doppia cifra anche per Van Avermaet e Künzler, a conferma delle tante soluzioni a disposizione delle biancorosse e della capacità di Boldini di distribuire il gioco. Tra le ospiti le più pericolose sono state Kapralova e Bakodimou (12 e 10 punti), ma al di là di un primo parziale molto equilibrato e deciso solo con un break finale (25-22), la Eurotek ha sempre avuto il controllo della situazione. Qualcosa da regolare rimane, come per esempio il servizio dove le biancorosse hanno fatto registrare 9 errori.

Con i tre punti incassati e con i risultati dagli altri campi Busto Arsizio mette la freccia e sale al sesto posto scavalcando Bergamo e Vallefoglia: 35 punti (e 12 vittorie) per le Barbo-Girls contro i 33 delle due formazioni che “corrono” nella stessa fascia di classifica. Domenica 16 le Farfalle si sposteranno a Firenze per affrontare il Bisonte (ore 17) invischiato in zona retrocessione: un’altra occasione per consolidare la posizione playoff.

«Sono molto contenta per questa vittoria e per i tre punti importantissimi – ha spiegato Sartori a fine gara – Credo che non abbiamo giocato la nostra migliore partita, commettendo un po’ troppi errori soprattutto al servizio. Nonostante questo portiamo a casa un successo che ci fa guardare con fiducia al rush finale di regular season».

Eurotek UYBA Busto Arsizio – Honda Olivero Cuneo 3-0

(25-22, 25-17, 25-18) Busto Arsizio: Howard ne, Pelloni (L), Van Der Pijl ne, Piva 14, Van Avermaet 11, Morandi ne, Lualdi ne, Sartori 12, Obossa 8, Frosini ne, Kunzler 11, Lazic ne, Boldini 1, Scola 1. All. Barbolini, 2° Lualdi.

Cuneo: Colombo ne, Martinez 3, Polder 4, Cecconello 4, Panetoni (L), Scialanca ne, Bjelica 4, Bakodimou 10, Signorile 1, Kozuch ne, Brambilla 4, Camera, Kapralova 12, Sanchez 5. All. Pintus, 2° Aime.

Arbitri: Giglio – Saltalippi

Note. Durata: 27′, 28′, 26′. Tot. 1h. 30′. Busto Arsizio: Battute vincenti 6, battute errate 9, muri 8, attacco 51%, ricezione 44%, errori 15.

Cuneo: Battute vincenti 4, battute errate 8, muri 1, attacco 38%, ricezione 55%, errori 17. Spettatori: 1280.

CLASSIFICA (dopo 22 giornate): Conegliano 66; Scandicci 51; Milano 50; Novara 48; Chieri 40; BUSTO ARSIZIO 35; Bergamo, Vallefoglia 33 || Pinerolo 24; Perugia, Cuneo 19; Roma 16 || Firenze 15; Talmassons 13.