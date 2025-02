La Fondazione Varese Welcome si presenta alla Bit 2025

La provincia di Varese protagonista alla Bit 2025. In occasione della manifestazione internazionale dedicata al turismo, domenica 9 febbraio a Rho Fiera è stata presentata la nuova Fondazione Varese Welcome: l’iniziativa ideata dalla Camera di Commercio di Varese per fare rete insieme alle amministrazioni, le aziende e tutte le realtà che si occupano di turismo sul territorio della provincia.

La nuova fondazione nasce per rispondere alle esigenze di una provincia che punta a diventare sempre più attrattiva per i turisti e i dati sugli arrivi dell’ultimo anno sono incoraggianti. Nel 2024, infatti, le presenze turistiche nel Varesotto sono arrivate a quota 2 milioni e 700 mila (stime dell’Ufficio analisi economiche di Camera di Commercio di Varese) per un aumento del +18,6% rispetto al 2019 e del 11,5% rispetto al 2023. Turisti per la maggior parte stranieri (65%) provenienti principalmente da Germania, Stati Uniti, Francia, Svizzera, con un incremento del +15,9% rispetto al 2023.

«Un risultato che ci incoraggia a proseguire nella valorizzazione dell’attrattività turistica del territorio – dice Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese -. Non è un caso che proprio in questo momento sia sorta la necessità di fare un salto di qualità e avviare un percorso di condivisione totale con il territorio, il cui primo risultato è la costituzione della nuova Fondazione per il turismo Varese Welcome».

«La provincia di Varese – commenta il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – offre sport, cammini, laghi e cultura: tutti elementi molto attrattivi da sfruttare, ma è necessario che il territorio riesca a fare rete e a creare insieme un brand. Bisogna offrire agli ospiti la possibilità di vivere un progetto turistico e la Fondazione Varese Welcome potrà avere un ruolo determinante».

«Abbiamo – sottolinea inoltre l’assessore regionale Barbara Mazzali – due opportunità importanti da cogliere in questo periodo: il Giubileo e le Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Questi due grandi eventi ci forniranno la vetrina internazionale giusta per promuovere le offerte turistiche della nostra regione».

«È fondamentale – afferma Marco Magrini, presidente della Provincia di Varese – che le iniziative culturali e turistiche della provincia vengano messe in rete. Tutti noi dobbiamo lavorare insieme per favorire la crescita della nuova fondazione».

«Quotidianamente – aggiunge Pietro Marrapodi, gestore governativo della Navigazione Laghi – trasportiamo sul Lago Maggiore cittadini che si spostano per studiare e lavorare tra Piemonte e Lombardia, ma il turismo è una parte importante del nostro business. Far conoscere il territorio è fondamentale. Per questo cerchiamo un dialogo costante con le amministrazioni comunali e la Camera di Commercio per continuare a migliorare il nostro servizio».