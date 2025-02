La presentazione di coach Kastritis in diretta da Masnago

Prime parole in biancorosso per Ioannis – Giannis – Kastritis, il 42enne allenatore greco ingaggiato dalla Pallacanestro Varese per sostituire Herman Mandole e per condurre la Openjobmetis alla salvezza in questo campionato di Serie A. Kastritis sarà protagonista della conferenza stampa convocata per le ore 15 di lunedì 17 febbraio alla Itelyum Arena. Seguite i momenti salienti nel liveblog di VareseNews (il sistema è lo stesso che utilizziamo per le partite di campionato: qui sotto si caricherà la pagina dopo qualche secondo di attesa).