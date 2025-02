La Openjobmetis ha scelto l’allenatore greco Ioannis Kastritis

È il 42enne greco Ioannis Kastritis il nome prescelto per occupare la panchina della Pallacanestro Varese dopo la separazione da Herman Mandole. L’ex tecnico dell’Aris Salonicco, già coinvolto nelle giovanili della nazionale ellenica, ha sul tavolo una proposta definitiva da parte della società biancorossa e potrebbe sciogliere la riserva entro sera.

Oggi – giovedì – intanto è prevista la ripresa degli allenamenti al Centro Campus con la squadra affidata agli assistenti Marco Legovich ed Emiliano Renzetti. In caso di firma (data quasi per certa) Kastritis dovrebbe comunque essere disponibile a giungere a Varese in breve tempo per prendere contatto con giocatori e società.

Seguono aggiornamenti