“Leggere l’ansia: per rendere le ansie leggere…” a Daverio un incontro in biblioteca

Il Comune di Daverio, attraverso l’Assessorato ai Servizi Sociali e Cultura, organizza un evento intitolato “Leggere l’ansia: per rendere le ansie leggere…”, un appuntamento dedicato a esplorare il tema dell’ansia e dei disturbi d’ansia.

L’incontro si terrà giovedì 13 febbraio alle ore 20:45 presso la Biblioteca di Daverio, nella Sala Polivalente situata in via Piave 8. Durante la serata, la dottoressa Cinzia Bagnaschino, psicologa clinica e neuropsicologa del benessere, guiderà i partecipanti in un’analisi del fenomeno dell’ansia, proponendo spunti di riflessione attraverso le pagine della letteratura e offrendo possibili risposte dal punto di vista psicologico.

L’evento, promosso dal Sistema Bibliotecario “Valli dei Mulini”, è realizzato con il contributo della Regione Lombardia. Si pone l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su un tema sempre più diffuso nella società contemporanea e di offrire strumenti per affrontarlo, anche attraverso il confronto con alcuni protagonisti dei romanzi che hanno vissuto situazioni di ansia.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0332 949004 o inviare un’email all’indirizzo biblioteca@comune.daverio.va.it.