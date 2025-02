Lereti completa l’efficientamento della rete idrica di Daverio

Lereti del gruppo Acinque sta completando la messa a terra del progetto di efficientamento della rete idrica di Daverio. L’obiettivo è migliorare ulteriormente il servizio e ridurre sia le perdite sia gli interventi di riparazione attraverso la cosiddetta distrettualizzazione che, suddividendo la rete in sotto-aree, consente di renderne più agevole gestione e manutenzione.

“In questo modo – afferma Fabio Sposito, responsabile dell’unità operativa di Varese de Lereti – c’è la possibilità di intervenire in maniera mirata, circoscrivendo le eventuali problematiche senza coinvolgere gli altri settori dell’acquedotto e le relative utenze, limitando i riflessi sul servizio in caso per esempio di una temporanea sospensione della distribuzione dell’acqua per effettuare una riparazione”.

Ogni sotto-area viene monitorata attraverso una rete di sensori che registra portate e pressione e “legge” i flussi nelle condotte, fornendo informazioni tempestive: una maglia virtuale che presidia gli impianti e segnala puntualmente le eventuali esigenze.

È la tecnologia digitale al servizio della rete, che ne consente una gestione ancora più rapida, efficace e di qualità- si legge in un comunicato stampa-. La messa a terra materiale del progetto, con gli scavi per introdurre o sostituire saracinesche e installare misuratori di portata e riduttori di pressione, è stata preceduta e accompagnata da una minuziosa modellazione idraulica matematica attraverso uno studio ingegneristico, con censimento e simulazione delle portate e delle pressioni nei diversi punti della rete del comune, estesa circa 21 chilometri e mezzo e che serve oltre 3 mila abitanti.

Le ultime lavorazioni saranno completate nell’arco di un mese e mezzo.

Le opere sviluppate nel comune di Daverio sono state rese possibili – rimarca Lereti – “anche grazie alla stretta collaborazione ed alla sensibilità dei cittadini e dell’Amministrazione Pubblica”.

“Un intervento risolutivo – commenta il sindaco, Marco Colombo – soprattutto in un’ottica di risparmio idrico e di efficienza operativa”.

“Quando Lereti hanno comunicato l’inizio lavori, ho voluto informarmi in modo approfondito sulle modalità di intervento e le ricadute susseguenti – continua il sindaco – . Gli interventi sui sotto servizi a volte non vengono percepiti positivamente dagli utenti, se non nei casi di perdite o guasti allorché si esige una risoluzione immediata dei problemi; viceversa si stigmatizzano buche e difficoltà nella viabilità, quando si opera sul sedime stradale. È stato per me importante capire la mole di lavoro svolto e che si sta svolgendo per poterlo trasferire alla cittadinanza e a tutta la comunità”.

“Riqualificare innovando e migliorando i servizi – continua Colombo – è l’obiettivo primario che si deve prefiggere un amministratore locale”.

“Il lavoro di Lereti – conclude il primo cittadino di Daverio – è una concreta dimostrazione che la collaborazione tra società di servizi e Pubblica Amministrazione può generare frutti importanti, dando merito alle competenze di tecnici e operatori che stanno intervenendo nella giusta direzione, che è quella della sostenibilità ambientale”.

“Ringrazio Lereti per l’impegno profuso e l’altissima preparazione messa in campo, auspicando che continuino il loro importante lavoro in tutte le amministrazioni locali che si avviano a usufruire di questa importante professionalità in ambito infrastrutturale”.