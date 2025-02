L’idea d’Europa dei bambini della primaria Galilei di Varese in Commissione Europea

Come piccoli ambasciatori dei propri compagni, gli alunni delle classi 5A e 5B della primaria Glialei di Avigno (IC Varese 3) nella mattinata di mercoledì hanno fatto visita alla rappresentanza in Italia della Commissione Europea, con sede in corso Magenta a Milano.

Galleria fotografica Bambini della Galilei alla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea 4 di 7

I ragazzi con entusiasmo e divertimento hanno partecipato a una gara a quiz con domande inerenti all’Unione Europea. E poi, in uno spazio dedicato all’ascolto e al dialogo, hanno condiviso le loro idee e i loro concetti di Unione volti a favorire l’integrazione e aumentare il senso di cittadinanza europea.

La visita è terminata con una squisita merenda e con gadget regalati ai ragazzi che con il sorriso sono

tornati a casa dopo aver apportato un contributo personale per la crescita futura dell’ Europa.