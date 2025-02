Luci d’amore a Somma, il castello s’illumina per San Valentino

Anche nel 2025 a Somma Lombardo amore fa rima con cuore, il cuore della città che quest’anno si presenta con una nuova veste realizzata dagli studenti della scuola secondaria Leonardo da Vinci e del CFP Ticino Malpensa. Una giornata dedicata all’amore in tutte le sue forme, che nella città dei Tre Leoni prevede iniziative rivolte a diverse fasce d’età da lunedì 10 fino a domenica 16 febbraio 2025.

Non manca la consueta installazione nel cortile di Palazzo Comunale, un grande cuore realizzato quest’anno anche grazie alla partecipazione della scuola Leonardo da Vinci, attraverso l’interessamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze.

«Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze – spiega Giorgia Viscomi, sindaco del Ccrr – è lieto di annunciare la realizzazione di speciali cuori decorativi in occasione della festa di San Valentino, un’iniziativa che, quest’anno, ci ha coinvolto attivamente. Noi ragazzi, sotto la guida delle nostre docenti di arte, stiamo lavorando con entusiasmo e creatività per realizzare questi simboli di affetto e di unione, che portano infatti scritte e disegni, dimostrando ancora una volta l’importanza della collaborazione e della partecipazione alle iniziative della città di Somma Lombardo. Questa iniziativa rappresenta un bellissimo esempio di come, noi ragazzi, possiamo contribuire a rendere la nostra comunità più accogliente e partecipe alle attività di cittadinanza attiva. Il Ccrr ringrazia tutti gli studenti dell’I.C. “L. da Vinci”, gli studenti del CFP, i docenti e l’ODV Genitori Somma che hanno reso possibile questo progetto».

Proprio gli studenti, infatti, hanno realizzato i cuori attaccati alla struttura realizzata dal CFP e sarà interessante leggere i loro messaggi e pensieri su una tematica così grande come l’amore.

Non mancherà, ovviamente, l’aspetto più social con la possibilità di scattarsi un selfie sulla panchina rossa posizionata sotto al cuore.

Il sindaco, Stefano Bellaria, citando la frase «L’amor che move il sole e l’altre stelle», che sarà proiettata per un paio di settimane sulla torre retrostante del Castello, ricorda come è «ormai una bella tradizione l’allestimento del cuore della città per San Valentino, una bella occasione per passeggiare in centro e fermarsi in un luogo così rappresentativo come il Palazzo Comunale. Inoltre, prosegue il nostro progetto di illuminare il Castello con immagini e frasi dedicate alla nostra città in questa occasione la scelta è caduta sul Sommo Poeta e sul verso che chiude la sua opera più famosa, la Divina Commedia, nel 760º anniversario della nascita di Dante».

Le proiezioni finalizzate alla valorizzazione architettonica del Castello saranno legate al tema dell’amore: la facciata del monumento di piazza Scipione sarà illuminata dal bacio di Francesco Hayez.

«Siamo lieti di continuare in questa partnership con il nostro monumento più famoso, che diventa una tela su cui dipingere di volta in volta messaggi e immagini – commenta l’Assessore alla Cultura, Donata Valenti –. Speriamo che, come lo scorso anno, tanti sommesi scelgano di fare quattro passi in centro nei giorni intorno al 14 febbraio perché gli appuntamenti dedicati all’amore saranno tantissimi e declinati per tutte le fasce d’età. Come l’interessante appuntamento in Biblioteca sabato 15 febbraio alle ore 16.30 con il laboratorio dal titolo “Il Bacio senza tempo”».

Inoltre, La Fondazione Visconti di San Vito invita gli innamorati alla Cena di Gala “San Valentino al Castello” con la possibilità di cenare in un antico maniero con l’intrattenimento di dame cavalieri e una suggestiva esibizione di tango.

E i commercianti? “La Somma di noi” fresca di rinnovo del direttivo presenta due diverse iniziative: una più commerciale che coinvolge i negozianti e una più partecipativa con un’altra installazione in piazza della Basilica di due cuori su cui sarà chiesto di scrivere dei pensieri e dei messaggi d’amore. Lo slogan scelto per l’occasione è “Lasciate il segno nei cuori, non sui muri”, un messaggio che sensibilizza verso il rispetto degli spazi pubblici e il decoro urbano.

«È bello vedere la nostra città innamorata e scoprire le sinergie fra scuola, amministrazione e commercianti – aggiunge Francesco Calò, assessore a Turismo e Attività Economiche – Queste iniziative fanno comprendere appieno quanto il cuore di Somma Lombardo batta verso il futuro e rende protagonista la nostra città con un richiamo che va ben oltre i confini sommesi. Invito calorosamente tutti a non lasciarsi sfuggire l’occasione di fare due passi in centro città e di soffermarsi a godere di queste iniziative così interessanti».