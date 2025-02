Morto anche il 27enne coinvolto nell’omicidio-suicidio di Londrino

È morto il 27enne coinvolto nel fatto di sangue del 26 gennaio scorso a Londrino, in Canton Ticino. Troppo gravi le ferite riportate dal cittadino svizzero domiciliato nella regione. Proseguono gli accertamenti sulla dinamica dell’accaduto.

Il fatto si è consumato intorno alle 5 di mattina. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Croce Verde Bellinzona.

All’interno di un rustico era stato trovato il corpo senza vita di una donna di 21 anni, cittadina rumena residente in Italia, mentre una seconda persona, il 27enne cittadino svizzero, era stata trasportata in ambulanza in ospedale, ma non ce l’ha fatta.

Sulla base degli accertamenti, si tratterebbe di un omicidio-suicidio. Gli accertamenti sulle cause della morte e sulla dinamica dei fatti proseguono attraverso i rilievi tecnico-scientifici e la ricerca di tracce forensi, in stretta collaborazione con l’Istituto di medicina legale. L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Chiara Buzzi.