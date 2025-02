Nei 22 comuni Coinger arriva Junker, la nuova app per la raccolta differenziata che mette al centro i cittadini

Per i cittadini dei 22 Comuni della provincia di Varese gestiti da Coinger arriva un’altra novità, destinata a rendere ancora più semplice, accurata ed efficiente la gestione dei rifiuti urbani.

Si tratta di Junker, la nuova app per la raccolta differenziata e l’economia circolare scelta da Coinger per sostituire la precedente “Riciclario”.

I servizi attivati per i Comuni Coinger saranno disponibili sull’app Junker da venerdì 7 febbraio.

Il passaggio a Junker si configura come una svolta tecnologica importante, che consentirà agli utenti di avere a portata di mano informazioni ancora più complete e geolocalizzate sulla raccolta differenziata e accedere con facilità ai servizi di igiene urbana del territorio.

Per i cittadini l’uso di Junker è sempre gratuito.

Riconoscere i rifiuti dal codice a barre

Su Junker è possibile innanzitutto reperire tutte le informazioni, validate e georeferenziate, per differenziare correttamente qualsiasi tipo di rifiuto. Grazie a un database interno di oltre 2 milioni di prodotti, l’app riconosce gli imballaggi dal codice a barre. Basta inquadrare il codice a barre con la fotocamera dello smartphone o scattare una foto al prodotto, per sapere in tempo reale di quali materiali è composto e come va conferito. In alternativa, l’app offre anche un servizio di ricerca testuale o attraverso i simboli riportati sulla confezione.

E, poiché le regole per la differenziata non sono uguali in tutta Italia, Junker app – grazie alla geolocalizzazione – è in grado di personalizzare le informazioni in base al territorio in cui si trova l’utente. Utile a casa, quindi, per non sbagliare ed evitare multe, ma anche quando ci si sposta in un altro Comune per lavoro o vacanza.

Tutti i servizi a portata di smartphone

Junker offre inoltre un servizio di notifica, che ogni sera ricorda al cittadino quale frazione verrà raccolta il giorno successivo. In caso di festività, iniziative straordinarie o emergenze, il Gestore o l’amministrazione comunale possono prontamente informare le utenze, inviando un messaggio diretto in app.

Se poi i rifiuti non rientrano tra quelli conferibili nei contenitori domestici, come nel caso di farmaci scaduti, batterie, tessili o apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), su Junker è possibile visualizzare su mappa il centro di raccolta e tutti gli altri punti di conferimento presenti sul territorio, nonché i punti di distribuzione automatici dei sacchetti.

Segnalazione di rifiuti abbandonati e disservizi nella raccolta

Per favorire il coinvolgimento dei cittadini e renderli maggiormente partecipi del decoro cittadino, su Junker è stata attivata una funzione – accessibile dal Menù “Servizi” – che consente di segnalare in modo anonimo casi di rifiuti abbandonati, semplicemente scattando una foto.

Grazie alla tecnologia, la foto viene automaticamente geolocalizzata, così che l’operatore che la riceve possa conoscere la posizione esatta in cui è stata scattata e attivarsi nel più breve tempo possibile.

Dall’app è infine possibile segnalare eventuali disservizi nella raccolta porta a porta. In questo caso ai cittadini viene richiesto di identificare la propria utenza, fornendo nome, cognome e indirizzo email, e specificare quale frazione non è stata ritirata e in che giorno.

In 13 lingue e accessibile a tutti

Junker garantisce i più alti standard di usabilità. È infatti accessibile anche a non vedenti e ipovedenti e risulta facilmente fruibile anche dagli utenti anziani. Tutte le informazioni sono tradotte in 13 lingue: in questo modo anche turisti e lavoratori stranieri sono messi in condizione di svolgere una raccolta differenziata perfetta, al pari dei residenti permanenti.

“La nuova app Junker è più performante della precedente e rende ancora più semplice la corretta differenziazione dei rifiuti, offrendo un servizio di grande utilità ai cittadini grazie all’uso avanzato delle nuove tecnologie. Coinger ha scelto Junker per la sua ampia diffusione a livello nazionale e per la possibilità di interventi rapidi in caso di modifiche o implementazioni”, afferma Giorgio Ginelli, amministratore unico di Coinger.

Vantaggi ambientali ed economici

“Grazie a Junker diventa più facile per i Comuni e i Gestori adeguarsi agli standard di qualità e trasparenza previsti da ARERA, per rendere completo e immediato l’accesso degli utenti alle informazioni”, sottolinea la responsabile comunicazione di Junker Noemi De Santis. “In questo modo si creano le condizioni ottimali per valorizzare il ruolo centrale dei cittadini nel processo di gestione dei rifiuti urbani e si realizza una “spinta gentile” verso un miglioramento della quantità e soprattutto della qualità della raccolta differenziata, presupposto fondamentale per un’economia più circolare e una società più sostenibile”.