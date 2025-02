Nulla di fatto per il bilancio di previsione del Comune di Saronno: il sindaco chiede il ritiro dei punti all’ordine del giorno

C’era molta attesa riguardo al Consiglio comunale che si è tenuto questa sera a Saronno, che prevedeva l’esposizione e la discussione sul bilancio di previsione e una serie di punti correlati riguardanti le finanze dell’ente.

Dopo la lunga e dettagliata esposizione dell’assessore al Bilancio Domenico D’Amato, gli interventi di approfondimento degli assessori, un paio di interventi dal pubblico nello spazio “aperto” previsto dalla seduta, è stata decisa una sospensione che è diventata una lunga pausa. Al ritorno in aula il colpo di scena che negli ultimi mesi in Consiglio comunale a Saronno difficilmente manca: il sindaco Augusto Airoldi ha chiesto il ritiro dei punti all’ordine del giorno relativi al bilancio, dall’1 all’8. Nessuna spiegazione e, da regolamento, nessun intervento ammesso sulla richiesta del primo cittadino.

Cosa sia successo nella pausa, al momento, non è dato sapere. Ovviamente il pensiero è andato subito ai numeri a disposizione della maggioranza per l’approvazione del bilancio, del Documento unico di programmazione, delle tariffe correlate (Imu, addizionale comunale, tassa di soggiorno ecc.). I punti dall’1 all’8.

Dodici a dodici, parità virtuale tra maggioranza e opposizione e, nel ruolo di ago della bilancia, la presidente del Consiglio comunale, l’indipendente Marta Gilli che da quando ha assunto la carica si è sempre astenuta.

La seduta è comunque andata avanti, con la discussione e l’approvazione degli ultimi tre punti all’ordine del giorno, temi assolutamente innocui: la convenzione per formalizzare l’adesione alla Rete bibliotecaria provinciale, un’autorizzazione per interventi alla sede della Cooperativa sociale “Il Granello” di via Torricelli e l’approvazione del verbale della seduta precedente. Poi tutti a casa, maggioranza, minoranza e pubblico.