Offerta pubblica di scambio di Bper per comprare la Banca popolare di Sondrio

Il risiko bancario italiano non si ferma. Dopo l’offerta di Unicredit su Bpm e di Mps su Mediobanca, è la volta di Bper Banca che ha fatto un’offerta pubblica di scambio per comprare la Banca Popolare di Sondrio. Nell’offerta Bper ha proposto di offrire 1,45 azioni ordinarie per ogni azione della Popolare di Sondrio.

L’operazione ha un valore complessivo di circa 4,3 miliardi di euro. Se andasse in porto l’offerta, Bper acquisirebbe il pacchetto di maggioranza della Banca Popolare di Sondrio. Le due banche hanno già in comune il primo azionista, Unipol, particolare che potrebbe facilitare non poco l’acquisizione. La società assicurativa detiene il 19,7 % delle azioni della Popolare di Sondrio e il 19,8% delle azioni di Bper.

Banca Popolare di Sondrio aveva appena annunciato una crescita degli utili per il 2024 del 24,7 per cento, pari a 574,9 milioni di euro. Da parte sua la banca ha convocato per martedì 11 febbraio il consiglio di amministrazione per avviare le attività di propria competenza nell’interesse di tutti gli azionisti e gli stakeholder e annunciato che il piano industriale 2025/2027 sarà presentato mercoledì 26 febbraio a Milano.