Openjobmetis, batti un colpo. A Masnago arriva la capolista Trento

L’ultimo incontro prima di una lunga pausa – nei prossimi due weekend non ci sarà la Serie A – è il classico crocevia per una squadra come la Pallacanestro Varese, il cui stato di salute non è certamente dei migliori. Arrivare allo stop del campionato con una vittoria permetterebbe alla Openjobmetis di guardare con maggiore tranquillità al futuro, senza la necessità di scelte affrettate e con le spalle al muro che, invece, potrebbero essere obbligatorie nel caso arrivasse il quarto KO consecutivo.

Un’ipotesi purtroppo molto solida visto che i biancorossi attendono a Masnago la Dolomiti Energia Trento, capolista solitaria della LBA e per di più diretta in panchina da un coach che conosce alla perfezione i meccanismi varesini, Paolo Galbiati. Il 40enne coach di Vimercate è un rimpianto per i tifosi della OJM: dopo essere stato vice di Brase venne ingaggiato da Trento per diventare capo allenatore e accettò l’incarico anche perché – va sottolineato – la panchina varesina era ancora di “proprietà” del tecnico texano. Che solo in un secondo momento rinunciò, costringendo la società a ripiegare su Bialaszewski, anche se non è detto che se Galbiati fosse stato ancora in organico sarebbe toccato a lui il ruolo.

Acqua passata e, in questo momento, poco interessante: la realtà è ben più pressante e vedremo se almeno questa volta le parole di Mandole arrivate a 48 ore dall’incontro possano scuotere la squadra. «Chi non difende non gioca», ha tuonato il coach della Openjobmetis, anche se più o meno disse lo stesso dopo la prima amichevole di Livigno mettendo nel mirino Gabe Brown. L’ala se n’è andata da tempo ma le cose in retroguardia non sono cambiate (in attacco sì: Brown portava con sé molti difetti ma anche la capacità di fare canestro dall’arco).

Mandole dovrà innanzitutto scegliere chi sarà l’escluso tra i sette stranieri e mai come questa volta il ballottaggio sembra ad ampio raggio. Ma al di là di chi scenderà in campo sarà necessario tornare ad avere il giusto atteggiamento in campo dopo le inguardabili e arrendevoli esibizioni contro Brescia e Milano.

Detto che per avere speranze di vittoria Varese dovrà almeno provarci – e ci si ricollega al discorso fatto qui sopra – bisognerà anche capire con quale piglio arriverà Trento. I bianconeri hanno infatti mantenuto un percorso inappuntabile in Serie A (14 vittorie e solo 4 sconfitte) a differenza di una campagna in Eurocup che si è conclusa mercoledì con l’ennesima sconfitta (nonostante una bella rimonta nel finale) e il penultimo posto nel proprio girone.

Vedremo quindi se Trento tornerà nella versione tricolore, quella comandata dalla spinta del play Jordan Ford (anche top scorer) e sostenuta dal talento di Anthony Lamb e del precisissimo Myles Cale che dall’arco tira con oltre il 48%. Sotto canestro c’è il possente Mawugbe ma ci sono anche diversi giovani interessanti come Baheye, Niang e Badalau che dovrebbe trovare spazio per l’assenza del lituano Zukauskas. E poi i ben noti Pecchia e Forray che danno esperienza ed equilibrio al quintetto.

Se però ripensiamo alla partita di andata, non manca qualche rimpianto in casa varesina: nel primo tempo Mannion si infortunò alla caviglia (rientrò nel finale e fu l’ultima presenza con la OJM) ma grazie a un Hands particolarmente in palla la squadra di Mandole contese fino all’ultimo il successo all’Aquila. Che oggi deve anche pensare alla Coppa Italia: propellente o preoccupazione in più?

HEART NIGHT – Come annunciato nei giorni scorsi, quella con Trento sarà una partita speciale, denominata Heart Night, dedicata cioè alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. I giocatori indosseranno una maglia speciale, il logo sociale sarà variato per l’occasione e sarà in vendita anche un merchandising dedicato.

DIRETTAVN – La partita sarà raccontata azione dopo azione, da VareseNews nel consueto contenitore #direttavn: il liveblog è già disponibile da venerdì pomeriggio e dalle 16,15 circa di domenica si riempirà con tutto quel che accadrà sul campo. La diretta è offerta da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora e Camera Condominiale di Varese. Per collegarsi – e intervenire nella chat – è sufficiente CLICCARE QUI.