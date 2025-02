Pallacanestro Varese presenta la Heart Night: la partita contro Trento sarà per la prevenzione cardiovascolare

La Pallacanestro Varese ha presentato oggi ufficialmente la Heart Night, evento dedicato alla sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari. L’iniziativa si terrà in occasione della sfida di domenica 9 febbraio, quando la Openjobmetis Varese affronterà Trento alla Itelyum Arena.

La conferenza stampa di presentazione, che si è svolta martedì 4 febbraio alle 11 nella Sala IRCA della Itelyum Arena, ha illustrato i dettagli dell’evento, gli obiettivi di sensibilizzazione e il coinvolgimento delle istituzioni sanitarie e delle realtà partner.

EARTH NIGHT, COME FUNZIONA

Il club, grazie al supporto di Summeet, società leader nella formazione medico-scientifica, sponsor della Pallacanestro Varese, ha presentato nella mattina del 4 febbraio l’importante iniziativa, in continuità con il progetto “Theme Nights – It’s More Than a Game” che ha interessato le seguenti iniziative: Braille Night, Pink Night, Green Night e No Gender Based Violence Night.

Nella prima Heart Night il club scenderà in campo con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza di fare prevenzione sulle malattie cardiovascolari ed i giocatori della Pallacanestro Varese indosseranno speciali divise da gioco, con una piccola ma significativa “correzione” del logo societario, dedicata proprio all’iniziativa. Le maglie indossate dal club saranno poi oggetto di un’asta benefica in cui una parte del ricavato sarà devoluto a favore della Fondazione italiana per il cuore.

All’inizio del match, inoltre, sarà consegnato ad ogni spettatore e spettatrice un cuore contenente un QR code con informazioni utili per prevenire le malattie cardiovascolari, prima causa di decesso e disabilità nel mondo ed in Italia, su cui si può agire efficacemente a cominciare dall’adozione di stili di vita salutari. Nel corso della partita poi continuerà l’attività di sensibilizzazione, coinvolgendo il pubblico con esperienze immersive che avranno l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione.

Le attività non si fermeranno lì, perchè proseguiranno poi anche al di fuori del campo di gioco per tutto il mese di febbraio nella città di Varese. In collaborazione con la SC Cardiologia dell’ASTT Settelaghi, diretta dalla dottoressa Castiglioni, saranno organizzati degli open day ambulatoriali di check up gratuiti per la cittadinanza presso l’Itelyum Arena, per cui è necessaria solamente la registrazione. ( CLICCA QUI – fino ad esaurimento posti)

Inoltre, in collaborazione con la Fondazione per il Cuore e l’Associazione Italiana Soccorritori – Sezione Castano Primo, sarà organizzata domenica 9 febbraio una Masterclass di rianimazione cardiopolmonare aperta al pubblico, su registrazione( CLICCA QUI – fino ad esaurimento posti), presso la practice facility del club.

“ORGOGLIOSI DI PARTECIPARE A UNA INIZIATIVA TRA LE PRIME IN ITALIA”

Alla conferenza sono intervenuti il Presidente della Pallacanestro Varese, Antonio Bulgheroni, la Public Relations and CSR Manager, Raffaella Dematté, il Chief Marketing Officer, Francesco Finazzer Flori, il CEO di Summeet, Matteo Bruno Calveri, la Direttrice del dipartimento cardiovascolare ASTT Settelaghi, Battistina Castiglioni, e la Presidente della Fondazione Italiana per il Cuore, Emanuela Folco.

«Siamo orgogliosi di scendere in campo con l’intento di unire sport, educazione e salute creando così un circolo virtuoso che possa promuovere il benessere individuale e collettivo – Ha commentato Francesco Finazzer Flori, Public relations and CSR Manager della Pallacanestro Varese – Per questo crediamo fortemente nello straordinario valore educativo dello sport e nella necessità di creare sinergie, collaborare e adottare un approccio integrato e multisettoriale, coinvolgendo istituzioni, imprese, scuole, famiglie, comunità e individui».

«Con questa iniziativa pallacanestro Varese apre il palazzetto e lo condivide con la cittadinanza, non solo come tempio dello sport ma come tempio della salute» ha sottolineato poi Raffaella Demattè, Chief Marketing Officer della società.

«La Fondazione italiana per il cuore (FIPC) da oltre trent’anni promuove la cultura della prevenzione delle malattie cardiovascolari e metaboliche che rappresentano la prima causa di mortalità e disabilità in Italia e nel mondo. Siamo stati i primi in Italia a parlare di colesterolo come fattore di rischio cardiovascolare, e a segnalare come anche per le donne le malattie cardiovascolari fossero la prima causa di morte – ha spiegato la Presidente della Fondazione Italiana per il Cuore, Emanuela Folco – E’ con grande entusiasmo dunque che abbiamo accettato l’invito della Pallacanestro Varese a collaborare all’organizzazione della prima Heart Night. A tal scopo coordineremo una sessione teorico-pratica di rianimazione cardiopolmonare nel pre-partita per educare gli spettatori all’importanza e al grande valore morale e sociale della rianimazione cardiopolmonare e della tempestività nei soccorsi».

«Le patologie cardiovascolari sono la prima causa di morte al mondo. prevenire oggi è fondamentale. Cardiologia di Varese è un eccellenza nel panorama sanitario, e quella che presentiamo è una delle prime attività a livello nazionale: bisogna sottolineare la sensibilità di questa iniziativa, che non è da tutti – Ha sottolineato Matteo Bruno Calveri, CEO di Summeet, prtner della Pallacanestro Varese e sponsor del progetto – SUMMEET è orgogliosa di supportare Heart Night, un’iniziativa che unisce il mondo dello sport alla sensibilizzazione sulla salute cardiovascolare. Il compito nostro è sperimentare il modello che ora portiamo a Varese, anche a livello nazionale».

L’ultima parola però va al presidente Toto Bulgheroni, che ha commentato l’iniziativa scherzosamente: «Parlare di prevenzione al cuore è importante soprattutto in questo momento, perchè la squadra in questo periodo la squadra ci sottopone ad un bello stress».