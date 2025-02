 “Paradise is burning” al cinema San Giovanni Bosco di Busto

Martedì 25 febbraio 2025 ore 21:00 al Cinema Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio verrà proiettato il film Paradise is burning, di Mika Gustafson.

Un commedia drammatica con Bianca Delbravo, Laura Dilvin Asaad, Safira Mossberg, Ida Engvoll.

La trama? “Tre sorelle tra i 10 e i 16 anni, una madre assente, adulti come figure di contorno. Il mondo che Mika Gustafson ha già esplorato come documentarista prende vita solo quando le ragazze sono in campo, per celebrare, con piccoli baccanali, la prima mestruazione o la caduta di un dente da latte”.

Un’ode all’adolescenza e ai suoi inciampi, vincitore del premio Orizzonti per la miglior regia a Venezia 2023

