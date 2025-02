Pedemontana, Pepe (Pd): “Servono spiegazioni, vengano in consiglio a riferire”

“La chiusura del viadotto della tangenziale A60 non può rimanere senza spiegazioni. I vertici di Pedemontana devono presentarsi in Consiglio Comunale e chiarire le cause di questa situazione inaccettabile”.

Con queste parole inizia la nota di Alessandro Pepe, consigliere comunale del PD a Varese e firmatario della mozione su Pedemontana depositata oggi.

“La carreggiata Ovest del viadotto è chiusa dal 30 novembre 2024 – attacca il consigliere Pepe – e sta causando enormi disagi a cittadini e attività economiche. È inammissibile che un’infrastruttura inaugurata appena dieci anni fa presenti tali problemi. Vogliamo sapere se ci sono stati errori di progettazione e, nel caso, di chi siano le responsabilità. I cittadini hanno diritto alla verità. E alla sicurezza”.

“Non è accettabile – attacca ancora il consigliere PD – che i cittadini paghino per un servizio non fruibile. Il pedaggio va sospeso immediatamente, ma non credo che improvvisamente da Palazzo Lombardia ascoltino i territori”.