Riunione dal Prefetto sul viadotto Vedano di Pedemontana, bocche cucite ma facce preoccupate

Il tema della chiusura del ponte Vedano di Pedemontana, sulla tangenziale di Varese, è stato al centro della riunione che si è svolta oggi, giovedì, in Prefettura alla presenza dei sindaci dei comuni interessati, consiglieri regionali e tecnici di Pedemontana. Erano sicuramente presenti i sindaci di Lozza, Vedano Olona e Azzate oltre ai consiglieri regionali del territorio Samuele Astuti e Giuseppe Licata.

Davanti al Prefetto Salvatore Pasquariello, che ha imposto il massimo riserbo sui contenuti dell’incontro, è stata esaminata la situazione del manufatto, i tempi del cantiere che dovrà risolvere le criticità, le possibili soluzioni alternative per ovviare ai disagi causati dalla chiusura e la proposta di rendere gratuito il pedaggio della tangenziale almeno fino a quando i lavori non saranno terminati, coi relativi disagi per gli utenti.

Vista la segretezza e il riserbo mantenuti sull’incontro se ne desume che il problema di sicurezza relativo al cavalcavia sta preoccupando non poco il rappresentante del governo sul territorio e tutti gli enti coinvolti.

Dovrà essere, con tutta probabilità, Pedemontana a comunicare la reale situazione in cui versa il ponte sulle cui condizioni sono già emerse, negli scorsi mesi, ipotesi piuttosto allarmanti relative ad un errore di progettazione della struttura. Si attendono sviluppi nella giornata di domani.