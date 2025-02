Presentato il calendario delle mostre di “Uno spazio per l’arte” a Busto Arsizio

E’ stato presentato oggi dall’assessore alla Cultura Manuela Maffioli il calendario delle mostre previste per il 2025 nell’ambito della rassegna “Uno spazio per l’arte”, un progetto dell’Amministrazione comunale che prevede l’allestimento di mostre temporanee negli spazi espositivi di Palazzo Marliani Cicogna.

Selezionate da Serena Colombo, in collaborazione con le conservatrici Erika Montedoro (Museo del tessile) e Angela Cerutti (Palazzo Marliani Cicogna), le tre mostre indagano con lo strumento dell’arte contemporanea vari ambiti dai temi sociali a quelli più ancestrali, passando per i linguaggi antichi e moderni. Gli artisti utilizzano materiali tra i più disparati tra tessile, materiali di recupero, libri. Trenta le proposte arrivate nell’ultimo anno, vagliate dal pool cultura messo in piedi dall’assessore Manuela Maffioli.

«Per la prima volta proponiamo un calendario con tutte le mostre dell’anno: è importante sia per ragioni di carattere pratico perché è nell’interesse dei cittadini avere uno strumento di comunicazione agile in cui ci sia una programmazione complessiva che allunga lo sguardo fino a fine anno, sia come ulteriore forma di valorizzazione di uno “Spazio per arte» – come contenitore e come contenuto” ha affermato l’assessore.

«Ogni anno arrivano alla consulta circa 30 proposte, che vengono valutate e selezionate: questo trasmette il senso della levatura dell’offerta che proponiamo al pubblico. Un’offerta in cui si avvicendano i linguaggi, si crea un dialogo con altre rassegne come May Fiber e L’Ottobre del Tessile, e si mette in evidenza, grazie anche alle viste guidate e alla presenza degli artisti alle inaugurazioni, che l’arte contemporanea può essere alla portata di tutti. A volte la si guarda con timore per il linguaggio non sempre accessibile con cui si presenta: noi proviamo a rompere questo tetto di cristallo. Queste mostre sono piccoli gioielli di arte contemporanea e vorremmo fare in modo che il pubblico le percepisca come tali» – ha continuato Maffioli.

Negli ultimi anni, nell’ambito del progetto, sono state proposte al pubblico numerose mostre personali e collettive, dedicate a pittura, grafica, scultura, fiber art, che hanno registrato un buon afflusso di pubblico.

Le proposte espositive sono valutate da una consulta di esperti, presieduta dalla storica dell’arte Serena Colombo, che si rinnova ogni due anni.

Sono quattro le mostre in calendario per il 2025: l’anno si è aperto il 1 febbraio con la mostra “Hideout Spaesamenti”, la collettiva di Spazio Plurale che si concluderà domenica 2 marzo.

Grazie all’impegno della didattica museale verranno organizzati anche laboratori per introdurre i concetti dell’arte contemporanea anche ai più piccoli.

A seguire, sono in agenda:

10 maggio – 8 giugno 2025

Cristiana de Marchi – Dado Schapira

FRONTIERE IMMAGINARIE

Inaugurazione sabato 10 maggio ore 18.30

Inserito in M(a)y Fiber (percorsi di arte e tessile tra tradizione e sostenibilità)

20 settembre – 19 ottobre 2025

Claudio Benzoni

ANTE LITTERAM (Permanente inizio del segno)

Inaugurazione sabato 20 settembre ore 17.00

25 ottobre – 23 novembre 2025

Ivan Tozzo

MUSIVARIUS. Evoluzioni del mosaico contemporaneo

Inaugurazione sabato 25 ottobre ore 17.00

Inserito in Ottobre del Tessile

Per ogni mostra saranno realizzate una visita guidata per adulti e un’attività per famiglie con bambini, a cura del Servizio di Didattica Museale. Le attività proposte saranno a partecipazione gratuita, con prenotazione obbligatoria tramite i link che saranno comunicati per ogni appuntamento, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Civiche Raccolte d’Arte Palazzo Marliani Cicogna

Piazza Vittorio Emanuele II, 3 – Busto Arsizio (VA)

Orari di apertura | Opening times

lunedì chiuso | monday closed

da martedì a giovedì | from tuesday to thursday 14.30 – 18.00

venerdì | friday 9.30 – 13.00 e 14.30 -18.00

sabato | saturday 14.30 – 18.30

domenica | sunday 15.00 – 18.30

Ingresso gratuito

Incluse in Abbonamento Musei Lombardia / Valle d’Aosta

Per informazioni

UFFICIO MUSEI

tel. 0331 390352 / 0331 635505

museibusto@comune.bustoarsizio.va.it

UFFICIO DIDATTICA MUSEALE

tel. 0331 390242

didattica@comune.bustoarsizio.va.it

www.comune.bustoarsizio.va.it/museopalazzomarlianicicogna