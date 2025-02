Procedure edilizie, l’esperienza di Rescaldina sul tavolo del progetto PNRR 1000 Esperti di Regione Lombardia

Rescaldina protagonista all’ultimo webinar del ciclo di incontri organizzato dalla Task Force Edilizia e Urbanistica del Progetto PNRR “1000 Esperti” di Regione Lombardia. Il Comune, insieme a Dalmine, ha portato la propria testimonianza come «Comune virtuoso» all’incontro, finalizzato per fare il punto insieme ad esperti, professionisti e amministratori locali sulla gestione delle procedure edilizie attraverso l’analisi di soluzioni che spaziano dal regolamento organizzativo fino alla certificazione dei processi pubblici.

Proprio sulla certificazione dei processi pubblici Regione Lombardia ha lasciato spazio al presidente dell’Associazione Qualità Comuni – di cui Rescaldina fa parte da anni – Fabio Quadri, che ne ha sottolineato l’importanza come «garanzia di qualità e trasparenza, indispensabile per la crescita e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni», portando anche la testimonianza di Rescaldina grazie all’intervento del responsabile del sistema gestione qualità del Comune Angelo Seveso.

«Il Comune di Rescaldina da diversi anni ormai investe nel Sistema Qualità: dal 2007 è infatti certificato ISO9001 e dal 2008 aderisce all’Associazione Qualità Comuni, che garantisce la qualità dei processi pubblici attraverso ispezioni annuali – spiega il vicesindaco Gianluca Crugnola, assessore a Semplificazione e Affari generali, ringraziando Seveso -. Nel 2019, con l’istituzione della delega specifica per la Semplificazione, il Sistema Qualità è stato riportato al centro dell’azione amministrativa, rilanciandolo ad opera del dipendente Angelo Seveso e con il mio ingresso nel consiglio direttivo dell’Associazione Qualità Comuni. In questi anni l’amministrazione comunale ha investito nella diffusione dell’importanza delle pratiche di certificazione del sistema qualità, nell’ottica di avvicinare sempre più il cittadino alla macchina comunale, eliminando per quanto possibile burocrazia e procedure complesse».