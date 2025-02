“Riempiamo lo Speroni”: biglietti a un prezzo speciale per supportare la Pro Patria

«Riempiamo lo Speroni». La Pro Patria lancia l’iniziativa per colorare di biancoblu il maggior numero di seggiolini dello stadio di Busto Arsizio in un momento in cui la squadra, mai come nel recente passato, ha bisogno del supporto di tutta la città e di tutti i suoi tifosi.

Dopo 26 giornate di campionato i tigrotti navigano infatti in brutte acque, al penultimo posto della classifica, e si apprestano a disputare in casa due partite fondamentali per evitare la retrocessione nei dilettanti, rispettivamente contro la Union Clodiense (ultima) e Caldiero Terme (terzultima). Dai prossimi 180 minuti che si disputeranno allo Stadio Speroni passa dunque il futuro del club.

«Tüc’insema salvem a Pro Patria», questo il messaggio scelto qualche settimana fa dalla società come claim per un primo video motivazionale, alla vigilia del derby del Ticino.

Riportiamo integralmente il comunicato ufficiale della società, che spiega le modalità e i prezzi della promozione, ricordando inoltre che per aderire all’iniziativa bisogna, in maniera obbligatoria, acquistare i biglietti per le due partite contemporaneamente.

Aurora Pro Patria 1919 comunica che per le gare in programma rispettivamente con Union Clodiense (15/02 ore 15.00) e Caldiero Terme (1/03 ore 15.00) sarà possibile acquistare il pack per entrambi i match ad un prezzo speciale.

L’offerta sarà attiva online sul sito Vivaticket, nei punti vendita Vivaticket e presso i botteghini dello Stadio Speroni.

L’offerta è valida solo per chi acquisterà CONTEMPORANEAMENTE entrambi i biglietti; tale offerta non è modificabile né cedibile ad altre persone.

PROMOZIONI ATTIVE

– SETTORE POPOLARI COPERTI (DISTINTI): pack da €15 – comprensivo di gara vs Union Clodiense e vs Caldiero Terme. Le riduzioni previste per Over 65 e Under 18 rimarranno in essere, il pack sarà in vendita a €10.

– SETTORE POPOLARI SCOPERTI (CURVA): pack da €6 – comprensivo di gara vs Union Clodiense e vs Caldiero Terme.

Per il settore popolari scoperti (curva) i biglietti relativi alla SOLA gara con l’Union Clodiense saranno in vendita al prezzo di €1.

Ricordiamo che per chi acquisterà online e nei punti vendita saranno applicati i diritti di prevendita previsti.