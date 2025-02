Ruba un monopattino ma viene subito fermato: minore denunciato a Luino

Ha approfittato di un attimo di distrazione per rubare un monopattino, ma la fuga è durata poco. Un giovane, non ancora maggiorenne, è stato fermato dalla Polizia Locale di Luino dopo un breve inseguimento e deferito all’autorità giudiziaria.

Il fatto è accaduto nella mattinata di ieri, quando un cittadino luinese, intento in una telefonata, ha perso di vista per un attimo il suo monopattino. Il giovane ladro ne ha approfittato e, con un gesto fulmineo, è balzato sul mezzo e si è diretto verso il centro città.

Fortunatamente, sulla strada del proprietario è apparso un agente della Polizia Locale, che informato dell’accaduto si è subito messo alla ricerca del responsabile. Grazie alla conoscenza del territorio, l’agente è riuscito a intercettare il fuggitivo nel giro di pochi minuti. Dopo un breve inseguimento, il ragazzo è stato fermato e il monopattino è stato restituito al legittimo proprietario. Il giovane, invece, è stato denunciato all’autorità giudiziaria.