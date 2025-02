Saronno e Ceriano Laghetto aderiscono alla campagna di Emergency “R1pud1a”

Il Comune di Saronno e quello di Ceriano Laghetto hanno aderito alla campagna nazionale di Emergency “R1pud1a”, esponendo nelle sedi comunali gli striscioni con il simbolo della campagna per la pace che richiama l’articolo 11 della Costituzione italiana: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

A Saronno gli striscioni sono stati appesi a Villa Gianetti e davanti alla Biblioteca, mentre a Ceriano Laghetto si è scelto di esporlo sulla facciata del Municipio, sotto le bandiere istituzionali.

«Ringraziamo l’amministrazione comunale per aver aderito alla campagna di Emergency e aver appeso gli striscioni – dicono i responsabili di Emergency Saronno – Da 30 anni vediamo con i nostri occhi la verità comune a tutte le guerre: le vittime. E proprio per questo ripudiamo la guerra, sempre. Sappiamo di non essere soli: l’Italia ripudia la guerra, gli italiani ripudiano la guerra. Oggi, in un mondo dove le guerre aumentano e la spesa militare continua a crescere, ripudiare la guerra non è solo un principio fondativo della nostra Costituzione, ma un dovere morale per proteggere il futuro delle generazioni a venire. La soluzione non è semplice, lo sappiamo. Ma, insieme, vogliamo trovare tutte le azioni concrete che possano fare la differenza».

L’associazione saronnese ha voluto ringraziare anche il sindaco e gli amministratori di Ceriano Laghetto che hanno aderito alla campagna e che nel prossimo fine settimana ospiteranno in Sala consiliare la mostra “Life Support – La nave di Emergency” che si è appena conclusa a Saronno.

«L’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto sceglie di stare dalla parte di Emergency e della sua campagna “R1PUD1A”, che richiama l’articolo 11 della Costituzione – si legge sulla pagina istituzionale del Comune – Per dare forza a questo principio fondamentale, abbiamo esposto lo striscione all’esterno del Palazzo comunale, un simbolo visibile a tutti, per ricordare l’importanza della pace in un momento storico così complesso. L’1 e il 2 marzo ospiteremo in Sala Consiliare la mostra fotografica “Life Support – La nave di Emergency”. Attraverso immagini scattate dai fotografi a bordo della nave Life Support, i visitatori potranno vedere le storie di chi rischia la vita in mare e il lavoro di chi li soccorre. Grazie alla realtà virtuale, sarà anche possibile “salire a bordo” e vivere da vicino questa straordinaria missione di salvataggio».

Tutti possono aderire alla campagna “R1pud1a”. Sul sito ufficiale della campagna trovate tutte le informazioni e i materiali

Lo striscione della campagna sulla facciata del Comune di Ceriano Laghetto