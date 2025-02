Skorpions, ci siamo: al “Franco Ossola” l’esordio contro le Aquile Ferrara

Il conto alla rovescia sta per scadere: alle 14.30 di domenica 16 febbraio ci sarà il kick off della stagione 2025 degli Skorpions Varese. Dopo la passata stagione agrodolce con una regular season senza sconfitte e la dolorosa sconfitta ai playoff, al “Franco Ossola” scenderà in campo una squadra notevolmente rinnovata.

E le novità iniziano dal coaching staff che dopo 4 stagioni non sarà più guidato da Nick Holt. Il nuovo corso vedrà l’ex quarterback Nfl Billy Volek che potrà contare sull’offensive coordinator Calvin Brownholtz che, dopo l’esperienza da quarterback in grigiorosso, si accomoderà ora sulla sideline per timonare l’attacco. E il suo punto di riferimento in campo sarà Hamish McClure, visto – e studiato – l’anno scorso con i Rhinos e fortemente voluto dalla società varesina per quest’anno.

I primi avversari degli Skorpions saranno le Aquile Ferrara, squadra contro la quale l’Under 21 grigiorossa ha festeggiato a gennaio la vittoria della Coppa Italia.

I biglietti per la partita sono già in vendita sul sito Do It Yourself (qui il link).