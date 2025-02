Sold-out a Materia per il documentario sulla strage di Gorla firmato da Mario Calabresi e Silvia Nucini

Tutto esaurito a “Materia”, la nuova sede di Varesenews , per la presentazione del documentario Finché sono al mondo , realizzato dai giornalisti Silvia Nucini e Mario Calabresi. Un racconto toccante che riporta alla luce la strage della scuola Francesco Crispi di Milano, avvenuta il 20 ottobre 1944, in cui persero la vita oltre duecento persone, di cui 184 bambini.

UNA TRAGEDIA IGNORATA DA I MILANESI

Una tragedia poco conosciuta, persino dai milanesi. A intervistare i due autori è stato il giornalista di Varesenews Roberto Morandi, storico di formazione e appassionato narratore delle vicende locali del secondo dopoguerra. «Abbiamo sentito l’urgenza di raccontarla – ha spiegato Silvia Nucini – anche per quello che sta accadendo intorno a noi. Far conoscere ciò che avvenne nel quartiere Gorla di Milano nel 1944 era importante, perché di questa strage si è parlato poco».

Tutto nasce da un’email inviata ai due giornalisti da alcuni sopravvissuti al bombardamento: un gruppo di ultraottantenni ancora molto attivi, che si ritrovano per passare il tempo insieme e per non dimenticare la tragedia che li accomuna.

VOLEVANO MATTARELLA

«Ci ​​siamo dati appuntamento un sabato pomeriggio nella biblioteca dove sono venuti raccolti i corpi dei bambini morti sotto le bombe – racconta Calabresi –. Queste persone ci sono entrate nel cuore per la loro passione e determinazione. Per l’80° anniversario volevano Mattarella ei Corazzieri, e così mi hanno convinto a scrivere al Presidente della Repubblica».

Il Capo dello Stato ha mantenuto la promessa e si è presentato puntuale a Gorla con i Corazzieri per la commemorazione, ascoltando i ricordi e le emozioni di uomini e donne. Immagini dolorose impresse per sempre nella mente e traumi che emergono limpidamente nel documentario. «C’è chi mal sopporta i fuochi artificiali – sottolinea Nucini – e chi non riesce più a guardare negli occhi le persone, perché ha incrociato lo sguardo di un bambino morto sotto le macerie. Tutti, però, sentivano il bisogno di raccontare perché quella storia non veniva dimenticata e perché era finalmente arrivato il momento di farlo».

IL MONUMENTO PER I BAMBINI MARTIRI

Sembra incredibile che, in una città come Milano, ci fossero persone che non ricordavano quel bombardamento, frutto di un errore dei bombardieri americani che scaricarono il loro carico di morte facendo ritorno alla base. «Come è accaduto ai sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti – conclude Calabresi – le testimonianze sono arrivate solo molti anni dopo, negli anni ’90, perché prima non si era pronti a parlarne e la società non era ancora pronta ad ascoltare».

A ricordare la strage di Gorla c’è un monumento imponente sulla Martesana, in piazza dei Piccoli Martiri di Gorla , nel cuore del vecchio quartiere. Fu finanziato dalle famiglie delle vittime, con il contributo della Falk e della Rinascente, su decisione dell’allora sindaco di Milano, l’angerese Antonio Greppi.