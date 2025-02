Tentata truffa ad Albizzate: falsi vigili cercano di derubare anziani con la scusa di una fuga di gas

Un nuovo tentativo di truffa ai danni di anziani si è verificato oggi, martedì 18 febbraio, in via Trieste ad Albizzate. Due individui, di cui uno in uniforme da vigile, hanno cercato di ingannare una coppia di anziani con la scusa di una presunta fuga di gas. Dopo aver probabilmente diffuso una sostanza maleodorante per rendere credibile la situazione, hanno richiesto ai proprietari di raccogliere oro e denaro contante in un sacchetto e di riporlo nel forno, sostenendo fosse una misura di sicurezza. Fortunatamente, i coniugi, insospettiti, hanno dichiarato di non possedere nulla di valore, inducendo i truffatori a dileguarsi rapidamente.

Questo episodio ricorda un caso analogo avvenuto recentemente a Gazzada Schianno, dove una truffa simile è purtroppo andata a segno. In quell’occasione, i malviventi, fingendosi tecnici comunali, hanno simulato un controllo e hanno convinto le vittime della necessità di mettere in salvo denaro e gioielli, che poi sono stati sottratti.

Una decina di giorni fa, invece, a Cantello una coppia di anziani è stata derubata con la tecnica del petardo: il malvivente per racimolare l’oro ha esploso un petardo così da confondere i due novantenni.

Le forze dell’ordine raccomandano la massima prudenza: è fondamentale non aprire la porta a sconosciuti e verificare sempre l’identità di chi si presenta come tecnico o pubblico ufficiale, contattando direttamente gli enti di riferimento o le autorità competenti. In caso di dubbi, è consigliabile chiamare immediatamente il 112.