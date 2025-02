Coppia di anziani derubati a Cantello con la tecnica del “petardo“

«Ha visto? Ha sentito che botto? È pericoloso. Metta qui l’oro». Mercoledì, nel centro storico di Cantello. Suonano alla porta, un signore si qualifica all’anziana che sta dietro l’uscio: «Sono un amico di sua figlia, ci sono problemi con l’acquedotto».

La signora apre, il tizio – italiano – comincia a favellare, abbindolando la donna parlandole di possibili problemi ai preziosi per via di questioni che hanno a che vedere con l’acqua. Nel frattempo arriva il marito, che in un primo luogo resiste alle richieste dello sconosciuto. Ma poi la titubanza viene vinta dopo che l’intruso fa esplodere un petardo in casa per creare confusione.

A quel punto gli anziani, novantenni, gli consegnano l’oro in casa, qualche migliaio di euro il valore, per far poi perdere le sue tracce.

All’arrivo dei carabinieri il racconto messo nero su bianco in una denuncia e il «corpo del reato“, un petardo esploso rimasto ancora in casa recuperato dal nipote (nella foto).

«Non so ancora la cifra esatta di quanto sia stato rubato, ma si parla di qualche migliaio di euro. Eravamo già consapevoli che lasciare oggetti di valore in casa non era una buona idea, e molto non c’era più. Però più che altro sono spariti oggetti legati ai ricordi, come le fedi nuziali, e questo ha davvero rattristato mia nonna», dice il nipote della coppia derubata, che lancia un appello: «Ho parlato con mia mamma e le ho detto che la cosa migliore da fare è informare le persone su quanto accaduto, per evitare che altri possano cadere nella stessa truffa».