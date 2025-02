Tentato omicidio in corso Moro a Varese: condannato a 10 anni e mezzo

È di dieci anni e sei mesi, oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, la condanna pronunciata (nella mattinata di martedì 25 febbraio) dal collegio di Varese per il tentato omicidio avvenuto nel dicembre 2023 in Corso Moro, nel pieno centro della Città Giardino.

I fatti – come si ricorderà – riguardano quanto è avvenuto alle 6:30 del 30 dicembre 2023, quando un uomo allora di 65 anni venne aggredito in corso Aldo Moro, nel cuore di Varese. La Polizia intervenne subito, vennero chiamati soccorsi, e fu fermato un uomo straniero di 43 anni, accusato ora di tentato omicidio e per il quale si è celebrato il processo di fronte al collegio di Varese.

Nel corso del procedimento sono stati sentiti diversi testimoni che hanno visto il 43 enne quella mattina percorrere alcune strade del centro, anche se non è mai stata trovata la bottiglia di birra da 33 centilitri con la quale l’imputato avrebbe colpito la parte offesa.

L’anziano fece un lungo periodo di riabilitazione in ospedale per riprendersi da quella aggressione, e, ascoltato in aula, è risultato piuttosto provato nella sua condizione fisica. L’uomo in quel frangente era intento a fare la consueta passeggiata mattutina che gli era stata prescritta dal medico e si era trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato. La decisione del collegio supera la richiesta del pubblico ministero che aveva chiesto otto anni di carcere.