Una città tutta verde prende vita sul palcoscenico del Teatro Giuditta Pasta

Torna con uno spettacolo molto affascinante la rassegna di teatro per famiglie al Teatro Giuditta Pasta di Saronno.

Domenica 23 febbraio alle 16, la Compagnia Tpo propone “+ERBA a forest in the city”, uno spettacolo di teatro visivo, emozionale, tattile e immersivo, in cui i bambini saranno protagonisti insieme agli attori, esplorando nuove forme espressive oltre le barriere di lingua e cultura.

Negli spettacoli del Tpo il protagonista è lo spazio scenico, che si riempie di immagini, suoni e corpi in movimento. Grazie all’uso particolare del digital-design gli spettacoli si trasformano in “ambienti sensibili” dove sperimentare il confine sottile tra arte e gioco. Danzatori, performer e bambini condividono la scena.

Lo spettacolo

Nello spettacolo interattivo due danzatrici creano, con la partecipazione dei bambini, una città immaginaria. La danzatrice “architetta” osserva il paesaggio e disegna l’intera città partendo dalle case, dalle strade e dagli spazi urbani. La danzatrice “giardiniera” invece osserva la terra, gli insetti, disegna erba ed alberi.

I due personaggi si muovono in una scena vuota dove due grandi schermi allineati evocano una stanza delle meraviglie: qui le loro fantasie, idee e progetti si colorano e prendono vita. L’architetta immagina case gradevoli e piene di luce, la giardiniera le ridisegna inserendo erba ed alberi e, piano piano, la loro città immaginaria cresce unendo le due diverse sensibilità.

La città appena nata è un ambiente vivo e quindi nuovi personaggi e nuovi eventi entrano in gioco. Arrivano i bambini a popolare lo spazio ed a colorare la scena, arrivano gli insetti, le stagioni: la città da piccola diventa più grande e complessa. Il sogno di una città green si realizza; ma nella città c’è anche una minaccia, una fabbrica che crescendo allontana gli insetti, gli uccelli e fa morire gli alberi. Saranno le danzatrici, insieme ai bambini, a ridisegnare lo spazio in modo che la natura possa crescere di nuovo: è qui che avverrà il “concerto degli alberi”.

Un teatro di nuova generazione per le nuove generazioni. Opere interattive di danza e teatro visivo caratterizzate dall’uso di proiezioni di grande formato e tecnologie digitali avanzate.

Il laboratorio

Alla fine dello spettacolo i bambini saranno invitati a sedersi, respirare, pensare e a partecipare ad un breve atelier. «Metteremo dei fiori, dei semi e delle foglie su dei tavolini, dei tavolini specchianti, per dare anche un senso di bellezza allo spazio. È questa la fine dello spettacolo? Sicuro. È questa la fine della storia? Certamente no, da qui inizia la storia di ogni bambini con i semi». Per trasportare i semi in modo facile e bello i bambini realizzeranno braccialetti con scotch di carta biodegradabile su cui si possono attaccare fiori, erba e, cosa più importante, scegliere e attaccare dei semi che potranno essere piantati.

La Compagnia Tpo

La compagnia Tpo, diretta da Davide Venturini e Francesco Gandi, è all’avanguardia nel teatro interattivo, combinando danza, tecnologia e design visivo. Le loro produzioni, come “+ERBA”, sono concepite come ambienti sensibili in cui il pubblico partecipa attivamente.

Nel corso del 2024, TPO ha portato “+ERBA” alla Sydney Opera House e al Lincoln Center di New York, confermandosi una delle realtà più innovative del teatro contemporaneo per l’infanzia. Inoltre, la compagnia è impegnata nel progetto biennale “Contatto”, sostenuto dal Ministero della Famiglia, e nella ricerca di nuovi spazi virtuali con “Verse_Link” a Torino.

Età consigliata: dai 4 anni

Biglietto: 10€

Informazioni, biglietti e prenotazioni sul sito del Teatro Giuditta Pasta