Un’avventura nella natura: il giro del Lago di Varese con le classi 4ª e 5ª della scuola primaria di Morosolo

Una giornata in cui il sole è sbucato tenue dalla nebbia ha fatto da cornice all’escursione delle classi 4ª e 5ª della scuola primaria “Manzoni” di Morosolo: accompagnati dalla guida naturalistica Donatella Reggiori, i bambini hanno intrapreso l’affascinante giro del Lago di Varese.

Un’esperienza immersiva nella natura, ricca di scoperte e curiosità. Il percorso è iniziato con una passeggiata nel bosco, dove i bambini hanno potuto osservare da vicino la flora locale e, subito dopo, una sosta suggestiva alla foce del fiume Tinella.

Successivamente, tappa alla Schiranna in un punto panoramico per ammirare il lago in tutta la sua bellezza dove la guida ha illustrato ai piccoli esploratori le caratteristiche degli animali che popolano l’area abitualmente, ma non solo: hanno avuto la fortuna di incontrare una specie non autoctona, una gru coronata, dal portamento elegante e dai colori davvero unici. Il Parco Zanzi è stato un’altra tappa ricca di interesse, con la possibilità di osservare da vicino diverse specie di piante e fiori.

La visita a Cazzago Brabbia, poi, ha permesso di conoscere la storia del lago e comprendere, alle ghiacciaie, come conservavano il ghiaccio, un’attività fondamentale per la vita quotidiana di un tempo.

La passeggiata si è conclusa poi a Bardello, lasciando a tutti l’impressione di aver trascorso una giornata preziosa imparando, divertendosi e stando a contatto con la natura.