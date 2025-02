Varese ricorda Calogero Marrone a ottant’anni dalla sua morte

Il 15 febbraio 1945 Calogero Marrone moriva nel campo di concentramento di Dachau, vittima della ferocia nazifascista. Ottant’anni dopo, la città di Varese si prepara a onorare la sua memoria con un evento commemorativo che si terrà sabato 15 febbraio alle ore 10 al Salone Estense del Comune di Varese.

(nell’immagine in alto il ritratto di Calogero Marrone eseguito dall’artista Silvia Landoni)

Calogero Marrone, funzionario del Comune di Varese, durante la Seconda guerra mondiale mise a rischio la propria vita per salvare numerosi perseguitati, fornendo loro documenti falsi per sfuggire alla deportazione. Arrestato nel 1944, venne deportato a Dachau, dove morì il 15 febbraio 1945. Per il suo eroico impegno nel salvare vite umane, è stato riconosciuto come “Giusto tra le Nazioni” dallo Yad Vashem di Gerusalemme.

L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune di Varese , della sezione ANPI “Claudio Macchi” e dell’Istituto Studi e Ricerca Calogero Marrone, vedrà la partecipazione di importanti rappresentanti delle istituzioni e della cultura. Interverranno infatti Rocco Cordì (Anpi Varese), Margherita Giromini (Istituto Calogero Marrone) ed Enzo Laforgia, assessore alla cultura del Comune di Varese.

A seguire, la commemorazione sarà arricchita dallo spettacolo “Libertà va cercando, ch’è sì cara…” , con Chiara Bottelli alla voce e al violino e Mell Morcone al pianoforte, un momento artistico per riflettere attraverso la musica sul valore della libertà.