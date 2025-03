A Busto Arsizio parte la campagna referendaria di Alleanza Verdi Sinistra

Prenderà il via da Busto Arsizio la campagna referendaria di Alleanza Verdi Sinistra in vista della consultazione nazionale dell’8 e 9 giugno 2025. Giovedì 27 marzo, alle ore 21, presso Villa Calcaterra in via Magenta 70, si terrà il primo incontro pubblico dedicato ai cinque quesiti referendari su lavoro e cittadinanza promossi dalla coalizione.

All’appuntamento interverranno Tino Magni, senatore di Alleanza Verdi Sinistra, Stefania Filetti, segretaria della CGIL di Varese, e Walter Mason, rappresentante dell’ANPI provinciale di Varese. A moderare la serata sarà Lorenzo Colombo, segretario provinciale di Sinistra Italiana.

L’incontro offrirà l’occasione per illustrare nel dettaglio le proposte referendarie su cui sarà chiamato a esprimersi l’elettorato italiano. I cinque quesiti riguardano temi centrali nel dibattito politico e sociale del Paese:

Stop ai licenziamenti illegittimi;

Più tutele per le lavoratrici e i lavoratori delle piccole imprese;

Riduzione del lavoro precario;

Maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro;

Rafforzamento dell’integrazione attraverso il riconoscimento della cittadinanza italiana.

«La campagna referendaria sarà lunga e capillare – spiegano da Alleanza Verdi Sinistra – e punta a coinvolgere cittadine e cittadini su temi che toccano direttamente la qualità del lavoro e il diritto all’inclusione. L’incontro di Busto Arsizio sarà il primo di una serie di momenti di confronto e approfondimento che si svolgeranno nelle prossime settimane in tutta la provincia».

L’iniziativa è aperta al pubblico e rappresenta un’occasione per avviare un dibattito ampio sui diritti sociali e civili, al centro dell’agenda politica di Alleanza Verdi Sinistra in vista del voto di giugno.