A Gallarate una magnolia per Giulia Cecchettin. E un aiuto per la biblioteca dedicata

“Con e per Giulia… quel che inferno non è…” è il titolo dell’incontro organizzato dai Licei dei Tigli con Gino Cecchettin, padre di Giulia, la ragazza padovana uccisa dall’ex fidanzato in un episodio di femminicidio che ha rappresentato un momento di svolta nella discussione italiana sul fenomeno.

L’incontro si terrà martedì 11 marzo 2025 e al termine sarà dedicata a Giulia una magnolia, all’entrata del Liceo. “Gli studenti potranno appendere a questo albero dei messaggi per Giulia; accanto all’albero, sarà collocata una panchina rossa, in memoria di tutte le donne, vittime di femminicidio”.

“L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà: se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiano stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più.

Il secondo è rischioso ed esige attenzione e approfondimento continui: cercare e saper riconoscere chi e che cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio”.

L’iniziativa della biblioteca della Fondazione Cecchettin

In tutta Italia sessanta librerie del circuito Cleio (anche a Gallarate) si uniscono in un progetto volto a donare alla Fondazione Giulia Cecchettin una biblioteca di libri per bambini e bambine, per ragazze e ragazzi sui temi della gentilezza, la cura, il rispetto dell’altro e il contrasto alla violenza di genere. Una collezione di volumi che la Fondazione potrà utilizzare per i propri eventi e attività nelle scuole. «Diffondere una cultura basata sull’empatia, sul rispetto e sulla giustizia per tutti è uno dei pilastri della Fondazione Giulia Cecchettin» spiega Gino Cecchettin.

L’iniziativa nazionale durerà dall’8 marzo fino al 31 marzo anche a Gallarate c’è un punto che aderisce: la libreria “Storie Sotto Coperta” di via Mazzini.

Nella libreria si potrà acquistare un libro che verrà consegnato poi alla Fondazione nel mese di aprile. La selezione dei libri che compongono la bibliografia è stata studiata e redatta dalla prestigiosa Rivista Andersen, rivista di settore che si occupa di letteratura d’infanzia e adolescenza.