A Tradate Azione Cattolica organizza un ritiro per la quaresima

L’Azione Cattolica del Decanato di Tradate, in vista della Pasqua, invita a pregare e meditare sulla condizione dell’uomo sempre in bilico tra rassegnazione e sogno, isolamento e condivisione, passione e indifferenza.

Domenica 9 marzo presso la chiesa di S. Anna di Ceppine, via Rosmini in Tradate Ceppine, dalle 15.30 alle 17.30, è proposto il ritiro di Quaresima come una coinvolgente esperienza di ricerca di pace e comunione.

«Ci sembra che ci sia un gran bisogno di sperare, di superare l’ansia che ci avvolge, di alzare la testa e cercare una luce – affermano gli organizzatori – E’ un duro ma sfidante lavoro quotidiano che ci conduce a andare oltre uno sperare che sia solo passivo affidamento. Certamente bisogna accettare e affidare i propri limiti, sentirsi perdonati e salvati da un Dio misericordioso, sentirsi accompagnati da sorelle e fratelli in cammino. Fare insieme esperienza di affidamento e ricaricare uno slancio.

Ci porremo in ascolto di grandi sognatori e di sognatori della “porta accanto” che ci sorprenderanno osando raccontare, nonostante tutto, il loro sogno di comunione. Ascolteremo il sogno di comunione di un giovane sacerdote, la sua visione di comunione nella comunità parrocchiale, di un’insegnate alla testarda scoperta quotidiana delle potenzialità della comunità educativa della scuola, di un agricoltore che vive l’agricoltura come occasione di comunione tra le persone e col creato. Ponendoci poi in contemplazione dell’Eucarestia, ci confideremo i sogni personali, sperimenteremo semplici gesti di comunione che ci rimettano in movimento e ci facciano desiderare necessarie e intense relazioni con i compagni di viaggio».