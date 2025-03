Al via la scuola per gendarmi della Polizia Cantonale

Nella mattinata di lunedì 3 marzo a Giubiasco ha preso il via la Scuola di polizia del V circondario d’esame della Polizia Cantonale. Il Direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi, il capo della Sezione formazione, capitano Christophe Cerinotti, e il direttore del Centro formazione di polizia (CFP) Andrea Pronzini, hanno accolto i nuovi e le nuove aspiranti con discorsi ufficiali.

La Polizia cantonale comunica di aver assunto 15 nuovi e nuove aspiranti gendarmi (12 uomini e 3 donne). Oltre agli e alle aspiranti della Polizia cantonale frequenteranno la Scuola anche 8 aspiranti delle Polizie comunali (6 uomini e 2 donne), 2 aspiranti della Polizia dei Trasporti (1 uomo e 1 donna), nonché 1 aspirante agente della Polizia cantonale dei Grigioni.

Il percorso formativo che conduce all’Esame professionale per il conseguimento dell’Attestato professionale federale di agente di polizia prevede un primo anno quale aspirante presso la Scuola di polizia del V circondario d’esame (SCP) e un secondo anno in qualità di gendarme in formazione o agente in formazione nei Corpi di appartenenza.