“Anche noi in piazza per isolare le forze neofasciste”

La federazione provinciale di Varese del Partito Democratico aderisce alla manifestazione indetta per sabato 29 marzo dalle forze democratiche ed antifasciste della città di Varese.

«Il PD provinciale – si legge nella nota diffusa dalla segreteria del partito dem – condivide la necessità di isolare le forze neofasciste che, col pretesto di una presunta “invasione” straniera, alimentano campagne di odio e razzismo. In una situazione di disagio e insicurezza economica vissuta da molti nostri concittadini, disagio che ha come principali responsabili le destre oggi al governo, a fronte di una percezione di insicurezza spesso alimentata ad arte per fini di propaganda politica ed il cui contrasto compete alle autorità di stato, i gruppi neofascisti cercano di costruire un nemico contro cui indirizzare le responsabilità delle

paure sociali».

«Il Partito Democratico ribadisce il suo impegno per la difesa ed il rilancio dei valori della Costituzione Italiana, che all’art. 3 afferma la pari dignità sociale e l’eguaglianza di tutti i cittadini, e la necessità di opporsi ad ogni tentativo di riproporre, sotto qualsiasi copertura, il rilancio di contenuti e forme che si rifanno al passato regime fascista, regime definitivamente sconfitto dalla Lotta di Liberazione di cui quest’anno celebriamo l’80mo anniversario», concludono i democratici della provincia di Varese.