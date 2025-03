Asst Sette Laghi celebra la Giornata Mondiale della Salute con vaccinazioni e screening:

In occasione della Giornata Mondiale della Salute, che si celebra il 7 aprile di ogni anno, Asst Sette Laghi ha organizzato una serie di iniziative rivolte ai cittadini per promuovere la salute e la prevenzione. La Giornata, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), rappresenta un’opportunità di riflessione sulle sfide sanitarie globali e sul rinnovato impegno collettivo per migliorare le condizioni di salute a livello mondiale.

Dal 7 al 12 aprile, Asst Sette Laghi offrirà una serie di servizi gratuiti, a partire dai Centri Vaccinali, dove sarà possibile usufruire di diverse vaccinazioni e screening. In particolare, saranno disponibili le seguenti opportunità:

Vaccinazione HPV per ragazzi e ragazze dai 18 ai 26 anni compiuti (residenti in Lombardia)

Vaccinazione Herpes Zoster e Pneumococco per i nati dal 1952 al 1960

Screening HCV per i nati dal 1969 al 1989

I dettagli degli orari e delle sedi sono i seguenti:

7 aprile: Centri Vaccinali di Arcisate, Gazzada e Laveno, dalle 14:00 alle 16:00

8 aprile: Centri Vaccinali di Luino, Tradate, Sesto, dalle 14:00 alle 16:00

9 aprile: Centro Vaccinale di Viale Borri, dalle 10:00 alle 13:00 per lo screening HCV

10-12 aprile: Centro Vaccinale di Viale Borri, dalle 10:00 alle 15:00

Inoltre, nell’ambito del progetto di supporto ai caregiver, il 10 aprile, dalle 14:30 alle 17:30, presso Villa Truffini a Tradate, si terrà la presentazione del Corso per Caregiver, un’iniziativa mirata a fornire supporto a coloro che assistono familiari in difficoltà.

Infine, ASST Sette Laghi propone anche un’iniziativa dedicata agli studenti dell’Università dell’Insubria: il 9 aprile, dalle 14:00 alle 16:00, i ragazzi e le ragazze dai 18 ai 26 anni compiuti (residenti in Lombardia) potranno accedere gratuitamente alla vaccinazione HPV presso il Padiglione Biffi in Via O. Rossi n. 9.